Handball: Los Cadetes le ganaron a Irán en su segundo partido del Mundial

Por la 2° fecha del Grupo C del Mundial U-17 masculino que se disputa en Marruecos, Argentina venció a Irán 38:29, sumó su segunda victoria en el torneo y el martes a las 12:45hs definirá la clasificación a semifinales ante Alemania.

La Selección Cadete conducida por Eduardo Gallardo y Pablo Robledo dio otro paso positivo en la 1° edición del Mundial U-17 que se celebra en Casablanca hasta el 1 de noviembre al superar a Irán con autoridad. Argentina llegaba al duelo ante el campeón asiático tras ganarle a Puerto Rico 43:25 en el debut.

Lautaro Roa -elegido MVP del encuentro- y Nicolás La Delfa, con 8 tantos cada uno, fueron los máximos goleadores de una Selección que sacó una pequeña diferencia en el arranque del partido, la supo administrar de buena forma hasta el final del primer tiempo -20:16 al descanso- para luego romper el mismo promediando el complemento.

Con el triunfo, los Cadetes se mantienen como líderes del Grupo C con 4 puntos, al igual que Alemania que hoy derrotó a Puerto Rico 54:15. Justamente ante los teutones, la Selección definirá el pase a semifinales en un duelo que en caso de empate favorecerá a los europeos para quedarse con el grupo, aunque también clasificaría a los chicos como mejores segundos.

Argentina incluso podría meterse entre los cuatro mejores del torneo cayendo en este duelo decisivo frente Alemania gracias a la buena diferencia de goles que hizo tanto ante Puerto Rico en el debut como hoy frente a Irán, dependiendo también de otros resultados del Grupo A y B. Todos los partidos del Mundial se pueden ver en vivo por el canal de You Tube de la IHF.

Formación inicial: Francisco Pérez, Matías Svarzchtein, Santino Di Tullio, Nicolás La Delfa, Leandro Page Vargas, Ciro Carbone y Agustín Refojos.

Argentina (38:29 vs. Irán): Lautaro Roa (8), Nicolás La Delfa (8), Leandro Page Vargas (6), Santino Di Tullio (3), Juan Taiano (3), Jeremías Bosio (2), Ciro Carbone (2), Matías Svarzchtein (1), Juan Pallero (1), Agustín Refojos (1), Lucca Castro (1), Jose Brancato (1), Facundo Gandolfo (1), Ignacio López, Nehuen Mazzaferri y Francisco Pérez.

Próximo partido: Argentina vs. Alemania – 3° fecha Grupo C | Martes 28 de octubre, 12:45 horas.