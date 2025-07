Handball: Los Gladiadores superaron a Chile en un amistoso en Buenos Aires

Ante una Casa del Handball Argentino colmada de público que se acercó en un día especial para nuestro país, la Selección al mando de Rodolfo Jung le ganó a Chile 33:29.

Los Gladiadores derrotaron a Chile en un entretenido test-match disputado en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, amistoso que significó el reencuentro con su público tras un año y medio sin jugar en Argentina.

La Selección, que presentó un plantel renovado mezclando experiencia, juventud y seis debutantes, se impuso en un duelo parejo que de todas formas dominó de principio hasta el final. El amistoso internacional tuvo transmisión de Deportv en vivo.

Martín Jung, autor de 10 goles, fue el máximo goleador de un equipo albiceleste que marcó la diferencia en el comienzo del encuentro -17:14 al descanso- y que mantuvo en el segundo tiempo pese a la constante rotación que propuso «Pucho» Jung durante los sesenta minutos.

Maximiliano Soliani, Gerardo Gorriti, Federico Saud Sulak, Teo Marchesino, Santiago Laborde y Lucas Obregón hicieron su debut oficial con la camiseta de Los Gladiadores.

El test-match se disputó en el marco de la preparación que Argentina comienza a realizar de cara al Sur-Centro que se jugará del 19 al 25 de enero en Santiago de Chile, torneo clasificatorio para el Mundial 2027.

Los Gladiadores completaron un soñado Día de la Independencia superando a Chile en una Casa del Handball Argentino a tope. Victoria que construyó desde las primeras acciones del duelo, con Francisco Lombardi como protagonista, muy activo en el avanzado de la defensa, robando y marcando el primer gol del encuentro, tanto gritado como si fuera una final continental.

Los más de 500 días sin tener a la Selección jugando un partido de local, se hicieron sentir en un público que se mostró muy activo contagiando al equipo que respondió con una seguidilla de goles, firmados por Tomás Cañete, Facundo Cangiani -el otro máximo anotador que tuvieron Los Gladiadores con 7 tantos- y el primero de Martín Jung. Parcial 5:1 que provocó rápidamente el time out del banco chileno.

A partir de ahí la dinámica tendió más a la paridad, con un Chile que mejoró en ataque, aunque no lo suficiente para poder recortar la distancia. Una encendida defensa albiceleste siguió provocando errores en el ataque chileno, aparecieron las primeras atajadas de Forlino y si no fuera por una serie de pérdidas en el ataque nacional la diferencia se hubiera estirado aún más.

Un efectivo Cangiani desde el extremo, los destellos de Jung, un buen ingreso en el cierre del primer tiempo de Gorriti y los debuts en la red para otros debutantes como Saud Sulak, Laborde y Marchesino le permitió a Los Gladiadores irse al descanso 17:14 pese a una merma en el rendimiento en los minutos finales.

En el comienzo del complemento, Rodolfo Jung volvió a poner en cancha a varios del siete inicial y Argentina volvió a estirar la ventaja con los primeros tantos de Lucas Moscariello y las primeras apariciones en ataque de Juan Gull. Distancia máxima que llegaría a ser de siete, 26:19, promediando esa segunda etapa tras un gran pasaje gladiador con dos atajadas de Maximiliano Soliani -que pudo tener sus minutos en el arco- y más tantos espectaculares de Jung, incluido un fly y un gol de espaldas.

Pero a la noche ideal le faltaría una leve cuota de drama que llegaría en los diez minutos finales con una reacción trasandina, aprovechando otro bajo momento argentino, y un descuento en el tablero que llegó a ser de tres, 28:25. Sin embargo, la experiencia representada en Jung, Moscariello y Cangiani se hicieron cargo para con una serie de goles sellar la festejada victoria 33:29.

Formación inicial: Agustín Forlino, Facundo Canginani, Santiago Barceló, Martín Jung, Tomás Cañete, Francisco Lombardi y Lucas Moscariello.

Argentina (33:29 vs. Chile): Martín Jung (10), Facundo Cangiani (6), Juan Gull (3), Francisco Lombardi (3), Lucas Moscariello (3), Santiago Barceló (2), Gerardo Gorriti (2), Tomás Cañete (1), Federico Saud Sulak (1), Teo Marchesino (1), Santiago Laborde (1), Lautaro Robledo, Pablo Minguez, Lucas Obregon, Agustín Forlino y Maximiliano Soliani.