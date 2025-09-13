Handball: Los Menores y Cadetes ya tienen equipo para los Sur-Centro

Los entrenadores nacionales confirmaron la nómina de atletas que representarán a la Argentina en los próximos torneos Sur-Centro, que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay. La competencia de la categoría Menor se disputará del 17 al 21 de septiembre, mientras que la Cadete lo hará del 24 al 28.

En la previa, los seleccionados realizaron sus respectivas concentraciones: los Menores en Olavarría y los Cadetes en el Club Villa Ballester, instancias que sirvieron como preparación y definición de los planteles que afrontarán los certámenes.

Los torneos, organizados por la Confederación Paraguaya de Handball junto a la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano, tendrán lugar en el Comité Olímpico Paraguayo, utilizando dos escenarios de juego: Arena COP (cancha 1) y CEO COP (cancha 2). Participarán Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay A y Paraguay B, en ambas ramas.

Las 16 convocadas

a la Selección Menor:

Arqueras: Zoe Borra (Juventud Unida) – Guadalupe Duran (River Plate).

Extremos: Valentina Petriachi Williner (Regatas – Mendoza) – Guillermina González Rivero (Municipalidad de Alta Gracia – Córdoba) – Valentina Fiordano (Juventud Unida) – Francesca Calvo (Vélez Sarsfield).

Laterales: Lucia Costas Rodriguez (CIDECO) – Emilia Celiz (SEDALO) – Anabella Di Toro (Manuel Belgrano) – Francesca Grilli (Etiec – Mendoza) – Agustina Espinosa (Municipalidad de Maipú – Mendoza) – Juana Dorador Mercado (Municipalidad de Luján de Cuyo – Mendoza).

Centrales: Camila Flores (Argentinos Juniors) – Rebeca Lopes (Municipalidad de San Miguel)

Pivotes: Julieta Roldan (River Plate) – Alma Medina (Vélez Sarsfield).

Cuerpo técnico: Bruno Puente (Entrenador) – Fernando Lopé Vergara (Asistente) – Ana Maria Alonso (Asistente) – Agustín Szawaraski (Preparador físico).

Los 16 convocados

a la Selección Menor:

Arqueros: Joaquin Cufre (Municipalidad de Vicente López) – Joaquín Márquez Rodriguez (SEDALO).

Extremos: Santino Ferri Rodriguez (Universidad de Cuyo – Mendoza) – Felipe Olmos Retamar (UBA) – Tiziano Pedroni (S.A.G. Almirante Brown) – Anselmo Salinas Caballero (Municipalidad de Pocito – San Juan).

Laterales: Joaquin Carriquiri Saez (S.A.G. Villa Ballester) – Matias Rojas Batista (S.A.G. Villa Ballester) – Sebastián Villa Bosio (Univerisdad de Cuyo – Mendoza) – Roman Villaruel Bringas (Club Atlético Belgrano – Córdoba).

Centrales: Santino Oranías (SEDALO) – Santino Guiducci (N.S. de Luján) – Luca Staque (SEDALO).

Pivotes: Gregorio Buneo (Municipalidad de Vicente López) – Donato Di Pascuale Ferraces (Colegio Ward) – Santino Tamborelli (SEDALO).

Cuerpo técnico: Rubén Busolin (Entrenador) – Lucas Moreno (Asistente) – Lucas Cruz (Asistente) – Juan Pablo Paiva (Preparador Físico).

Las 16 convocadas a

la Selección Cadete:

Arqueras: Victoria Trebini (N.S. de Luján) – Isabella Sansalone Trossero (Vélez Sarsfield).

Extremos: Alma Albino (Atlanta) – Martina Contreras Zillo (Ferro) – Lucía Maschietto (N.S. de Luján) – Tiziana Sica Camino (Municipalidad de Alta Gracia – Córdoba).

Laterales: Isabella Intagliata Romero (Estudiantes L.P.) – Luciana Piccinetti (SEDALO) – Oriana Repetto Gale (UBA) – Micaela Zanghi (Municipalidad de Vicente López) – Gianna Torres (Escuela Municipal N°1 – FeChuBa) – Juana Valle Canclini (Escuela Municipal 25 de Mayo – AsAmBal).

Centrales: Sol Oranias (SEDALO) – Agustina Vizcovich (Dorrego).

Pivotes: Sofia Delgado Di Gangi (Comunicaciones) – Tiziana Lucchini Ferrari (Dorrego).

Cuerpo técnico: Hernán Siso (Entrenador) – Antonela Mena (Asistente) – Ricardo Bosio (Asistente) – Diego Huryk (Preparador Físico).

Los 16 convocados a la Selección Cadete:

Arqueros: Santino Canepa (A.C.C.F. Quilmes) – Felipe Verdejo (San Fernando).

Extremos: Ciro Carbone (S.A.G. Villa Ballester) – Joaquin Gonzalez (Ferro de Concordia – Entre Ríos) – Federico Moreno (S.A.G. Almirante Brown) – Tomas Formini (N.S. de Luján).

Laterales: Gonzalo Romano (Municipalidad de San Martin – Mendoza) – Jose Brancato (Ferro) – Facundo Gandolfo (Ferro) – Gonzalo Pierznianko (Argentinos Juniors) – Gonzalo Yacoboski (Gimnasia Montecarlo – Misiones).

Centrales: Facundo Pizarro (Ferro) – Demian Vitale (S.A.G. Villa Ballester).

Pivotes: Juan Medan (San Fernando) – Felix Avila (Mitre) – Lautaro Lazarte (S.A.G. Almirante Brown).

Cuerpo técnico: Pablo Robledo (Entrenador) – Nicolás Spadaccini (Asistente) – Andrés Barrios (Asistente) – Agustín Sarubi (Preparador Físico).

Los Gladiadores disputarán

un 4 Naciones en

Buenos Aires

con Superclásico incluido

El evento, del que participarán Argentina, Brasil, Chile y México, tendrá lugar del miércoles 29 de octubre al sábado 1 de noviembre en La Casa del Handball Argentino.

La convocatoria de Los Gladiadores, bajo la dirección técnica de Rodolfo Jung, se hará oficial en los próximos días, así como también la información sobre calendario, horario de los partidos y venta de entradas.

Este 4 Naciones será una buena prueba para el equipo argentino, que se prepara para el Torneo Sur-Centro que le espera en enero de 2026 en Chile. Un encuentro con Brasil es siempre motivo de celebración deportiva, y esta vez tendrá un condimento especial por el rendimiento que el país vecino tuvo en el último Mundial, en el que terminó en la 7ma posición luego de clasificar a los cuartos de final por primera vez en su historia. Será motivo de homenaje por parte de la Confederación Argentina de Handball (CAH).

Carlos Ferrea, Presidente de la CAH, indicó: «Siempre es lindo organizar este tipo de eventos en casa y mucho más cuando tenés un público como el del handball argentino, tan fiel y tan seguidor. Nos pasó en el último partido que jugamos acá contra Chile, con una convocatoria magnífica. Por supuesto que en lo deportivo le viene muy bien a nuestro equipo tener una medida así. Para nosotros va a ser una fiesta y apostamos por la fraternidad no solo con países vecinos como Brasil y Chile sino también con otros como México, que es una Selección que se viene desarrollando mucho en los últimos años y a los que estamos contentos de poder recibir en La Casa del Handball Argentino, un lugar en el que se trabaja con profesionalismo y que en estos últimos años ha albergado ya eventos muy importantes».