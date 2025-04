Handball: Martínez, Diego Simonet y Leo Maciel irán por un lugar en los Final Four de Europa

Los tres argentinos sumaron resultados positivos junto a sus equipos en los partidos de ida de cuartos de final de la Champions League y la European League. Rosario Urban también se jugará el fin de semana la oportunidad de conseguir un título que sería histórico para el handball femenino.

Pedro Martínez -junto al Sporting Lisboa de Portugal-, Diego Simonet -liderando a quién hace años es su segunda casa, el Montpellier francés- y Leonel Maciel -con el Bidasoa español- buscarán esta semana llegar a la definición de las distintas competencias europeas.

Martínez intentará conseguirlo en la Champions League, el certamen más importante de Europa a nivel clúbes y que justamente ya supo coronar a Diego Simonet en la temporada 2017/18 y a Maciel en la 2021/22. Para eso su Sporting deberá hacerse fuerte en Lisboa, en el encuentro de vuelta de cuartos de final, para remontar el 27:28 de la ida en Nantes.

Pese a la derrota en territorio francés, que podía estar en los planes ante un rival que se mantiene invicto de local en esta Champions, Pedro se mostró ilusionado: «Sabíamos lo fuerte que se hacen allá y lo difícil que iba a ser, el discurso era salir con vida en Nantes para llevar la definición al João Rocha. Tuvimos momentos que el ataque no fluyó y el arquero de ellos paro mucho, llegamos a estar 4 o 5 goles abajo por lo que estamos conformes con el resultado, la eliminatoria está abierta».

Con la llegada del Sporting a cuartos de final, el central de Los Gladiadores se convirtió en el sexto argentino en la historia en disputar esa instancia junto a Simonet, Maciel, Eric Gull, Gonzalo Carou y Lucas Moscariello. Llegar a la mítica Colonia para jugar el Final Four, y así emular lo conseguido por «el chino», «leo» y «el flaco» que alcanzaron semifinales, es todo un sueño para él y también del club que vive el proceso de forma natural.

«No estamos sintiendo la presión, puede que esa sea una de las claves del funcionamiento del equipo. No tenemos nada que perder, pero es cierto que a medida que avanzó la competencia y que se fueron dando los resultados las ganas de llegar al Final Four fueron creciendo de la mano de la expectativa generalizada», dice Pedro. «Sería algo histórico para el club y para todo el handball portugués».

Diego Simonet y Leonel Maciel, y el anhelo de volver a ser campeón en Europa

Simonet y el Montpellier dieron un gran paso rumbo al Final Four de la European League tras quedarse con el encuentro de ida ante Porto 30:29, duelo inicial disputado en la capital portuguesa. 1 tanto aportado por el Chino que buscará repetir la semifinal alcanzada en la temporada 2022/23, instancia en donde cayó con el Fuchse Berlin, y conseguir un nuevo título europeo después de la Champions 2017/18.

Maciel irá rumbo a ese objetivo de volver a consagrarse en Europa tras ganar la Champions 2021/22 con el Barcelona, esta vez con el Bidasoa y en la segunda competencia más importante de clúbes. En la ida de cuartos de final, el club vasco cayó con el Melsungen alemán 27:28 aunque dejando una gran sensación de posible remontada en la vuelta en España.

Rosario Urban y el sueño de la European League

El fin de semana del 3 y 4 de mayo se celebrará en Graz, Austria, el Final Four de la European League con el protagonismo de Urban y de su Dijon francés que por primera vez en su historia jugará una instancia decisiva de competiciones europea. También lo será para la extremo derecho de La Garra que se convirtió en la primera jugadora argentina en jugar la fase final de este torneo.

Dos semanas después será el turno de otras tres argentinas que podrán levantar un título europeo: Micaela Casasola, Carolina Bono y Ayelén Rosalez con el Porriño disputarán la final de la European Cup ante el Valur islandés.