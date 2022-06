Handball: nueve afiliadas ya tienen asegurada una Selección en la segunda fase del Juvenil

Compartir

Linkedin Print

Mendoza, FeMeBal, Atlántica, Córdoba, San Juan, Río Negro, AsAmBal, Neuquén y La Rioja tendrán presencia en algunos de los encuentros decisivos que comenzarán a disputarse a partir del jueves. Mañana finalizará la fase clasificatoria con cuatro partidos transmitidos vía streaming de la CAH.

Superada la segunda jornada del Argentino Juveniles A y B de San Luis, varias Selecciones se afianzan como grandes candidatos a quedarse con los títulos. En los torneos A, FeMeBal, Atlántica y Mendoza llegaron a sus segundos triunfos en ambas ramas y a falta de una fecha del cierre de la fase clasificatoria tiene su lugar asegurado en semifinales. Córdoba, en la rama femenina, también sumó su segunda victoria y se metió entre los cuatro mejores.

Los varones de Córdoba y San Rafael definirán el último lugar en semifinales en juego de la divisional A. El encuentro que se disputará desde las 10hs en el Campus de la Universidad de La Punta contará con streaming por el canal de You Tube de la CAH. También tendrán transmisión los duelos entre Río Negro y AsBalNor por el certamen A Femenino (11:45hs), FeMeBal y Atlántica por el A Masculino (15hs) y ASBal – San Luis por el B Femenino (18:30hs), otro de los partidos más atractivos del tercer día de competencia.

En los torneos B, San Juan, Río Negro y AsAmBal llegarán a la última fecha del fase de grupos de la rama masculina con su lugar asegurado en cuartos de final, al igual que La Rioja y Neuquén en la rama femenina. El Centro de desarrollo deportivo Ave Fénix, el Club Huracán San Luis y la Escuela Luis B. Lusquiños son las otras tres sedes del multitudinario evento que convoca a veintidós afiliadas a la CAH.

En la Zona A de la divisional A femenina, FeMeBal venció a Chubut 39:10 y Mendoza a San Juan 42:24, sentenciando así la clasificación a semifinales de ambos y dejando para mañana un mano a mano entre ellos por el uno y dos del grupo. En la Zona B, situación similar con las victorias de Córdoba sobre Río Negro 28:25 y Atlántica ante AsBalNor 33:25.

El mismo caso se da en la Zona B del torneo A masculino con los triunfos de FeMeBal y Atlántica, 40:17 ante Chubut y 39:24 frente a San Luis, respectivamente. En la Zona B, Mendoza derrotó a Córdoba 36:21 y es el otro equipo clasificado a semifinales, en tanto que San Rafael venció a Neuquén 43:29 y se enfrentará a los cordobeses por el último lugar en juego para la segunda fase.

En los torneos B, las chicas de Neuquén derrotaron a Pehuajó 47:19 en la Zona A y aseguraron su lugar en cuartos de final. En el otro encuentro del grupo, Entre Ríos le ganó un partido clave a AsAmBal 25:24. En la Zona B, la más pareja de los cuatro torneos Argentinos, San Rafael venció a Lagos del Sur 24:21 y Chaco a Santa Fe 32:28 dejando todo igualado en una victoria y una derrota por lado para cada equipo. En la Zona C, La Rioja derrotó a San Luis 27:26 y clasificó a cuartos, mientras que ASBal venció a Formosa 30:18.

En la rama masculina de la divisional B, en la Zona A Río Negro derrotó a Lagos del Sur 40.21 y no solo decretó su clasificación a cuartos si no la de AsAmBal que hoy quedó libre. En la Zona B, que tiene todo abierto de cara a la última fecha de la clasificación, AsBalNor y Pehuajó igualaron en 26 y Chaco le ganó a La Pampa 25:22. En la C, San Juan venció a La Rioja 36:22 para sacar pasajes a cuartos, en tanto que Entre Ríos superó a Santa Fe 34:28.

Compartir

Linkedin Print