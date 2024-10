Handball: triunfo de los Juniors ante Venezuela en el debut del Sur-Centro

En el arranque del torneo que se disputa en Managua hasta el sábado, el equipo conducido por Guillermo Milano se impuso ante Venezuela 36:17 por la primera fecha del Grupo A.

Argentina le dio comienzo a su participación en la 3º edición del Sur-Centro Junior Masculino con una contundente victoria sobre Venezuela, encuentro que dominó de principio a fin, yéndose al descanso con una buena diferencia 17:9 y consolidándola de buena forma a lo largo del segundo tiempo.

En un duelo celebrado en el Instituto Nicaragüense de Deportes, la Selección concretó un auspicioso debut para sumar su primer triunfo en un torneo que otorga tres plazas para el Mundial de la categoría que se disputará el año que viene en Polonia y también entrega tres lugares para la 2º edición de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025.

Nicolás Rodriguez, autor de 6 tantos, fue el máximo goleador de los Juniors y de un duelo que le permitió a la Selección al mando de Milano rotar en todas sus posiciones y darle minutos al plantel completo pensando en los próximos duelos.

En los otros encuentros de la primera jornada de actividad, Chile superó 29:11 a Guatemala, el próximo rival de los Juniors en el Grupo A, mientras que al cierre de la jornada se enfrentaban por el Grupo B Uruguay ante Colombia y Brasil ante el local Nicaragua, Todos los encuentros del Sur-Centro se pueden ver en vivo por la web de Panam Sports.

En el comienzo, los Juniors se hicieron fuertes en defensa, contaron con un excelente trabajo en el arco de Lautaro Rodriguez y pusieron la primera diferencia sustancial del partido, 3:0. Tobías Ojea fue para adelante marcando el primer grito nacional e Ignacio Silva y Ezequiel Rozitchner estiraron la distancia desde los extremos para superar con creces esos siempre difíciles primeros minutos de torneo.

Liderado por uno de sus goleadores, Wilmer Toledo, Venezuela opuso algo de resistencia aunque solo le alcanzaría para mantener por unos instantes esos tres o cuatro goles abajo. Porque los de Milano siguieron en forma, y si bien alternaron algunos desaciertos, fueron más los puntos altos incluso en la rotación constante (excepto en el arco) propuesta por el entrenador. En ese recambio, los goles de Nicolás Barceló, Agustín Ortilieb, Nicolás Rodriguez y Martín Arrom se hicieron presentes para el 17:9 parcial al final del primer tiempo.

En el complemento, los Juniors fueron de menor a mayor, dejando atrás algunos minutos erráticos para pasar a ser contundentes y no solo romper el partido en los primeros instantes del segundo tiempo si no también sacar una gran diferencia. Alejo Mallea, que reemplazó a Rodriguez en el arco albiceleste, fue el primer argumento con que contó la Selección para conseguir ese quiebre.

Complementado por una buena intensidad defensiva, que le dificultó cada vez más a Venezuela sumar evidenciando un claro desgaste físico, y salidas rápidas de contraataque que terminaron con la pelota en la red. En esa diferencia de aire, Argentina sacó provecho y con un goleo repartido sentenció el triunfo 36:17.

Formación inicial: Lautaro Rodriguez, Ignacio Silva, Tobías Ojea, Bautista Gallardo, Juan Gull, Ezequiel Rozitchner y Nicolás Tavella.

Argentina (36:17 vs. Venezuela): Nicolás Rodriguez (6), Agustín Ortlieb (5), Ignacio Silva (5), Ezequiel Rozitchner (3), Tobias Ojea (3), Juan Ignacio Montoto (3), Bautista Gallardo (3), Martín Maya (3), Martín Arrom (2), Nicolás Tavella (1), Nicolás Barceló (1), Francisco Cuello (1), Juan Gull, Ian Dujaut, Lautaro Rodriguez y Alejo Mallea.