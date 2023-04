«Haraganes y cómodos», Fabián Olivera criticó a funcionarios por la entrega de módulos habitacionales

Con más de 13 mil familias inscriptas en el programa y la afirmación de funcionarios del Ministerio de la Comunidad de que ya no se cuentan con más módulos, el referente político y ex edil, criticó fuertemente la administración en la entrega de las unidades habitacionales. “Es un buen programa mal hecho”, manifestó Fabián Olivera, al Grupo de Medios TVO.

“La discusión de la entrega de módulos es una discusión de fondo, más allá de que haya o no haya módulos para entregar, para mi es un buen programa pero que está mal ejecutado. La erradicación de los asentamientos es una muy buena idea, obviamente que va haber mucha más gente que necesita que la cantidad de módulos que hay, el problema es cuando el Ministerio de la Comunidad lo transforma en una actividad tan cómoda como de decir, vengan a inscribirse para los módulos, obviamente que va a colapsar”, indicó Olivera.

Las declaraciones del ex edil se dan luego de que se conociera que finalmente son 13.625 familias inscritas en el programa para la entrega de las unidades mientras que ya no quedan módulos disponibles, según habían declarado funcionarios de la cartera comunitaria. El manejo de dicho programa fue cuestionado en reiteradas oportunidades y ha generado nuevos asentamientos irregulares e incluso protestas que duraron días en la ciudad.

“Es una aberración que el Gobierno diga vengan a inscribirse , es una decisión de funcionarios haraganes y cómodos que tienen que ir a los asentamientos a hablar y entregar a quien realmente lo necesita. Para entregar módulos hay que militar, hay que ir a los barrios, a ver donde están verdaderamente los asentamientos, censarlos, hacer un trabajo social y de buena política. Hay que buscar funcionarios que tengan buena relación con la gente y a partir de ahí empezar a trabajar con respecto a los módulos”, criticó el referente político.

El programa que nació durante la gestión del ex intendente Fernando De Vido, siempre estuvo rodeado de polémicas debido al criterio de entrega de las unidades habitacionales que se realizan a discreción y no bajo sorteo o con controles más estrictos, ya que incluso se han detectado la construcción de piscinas o la venta de los terrenos. Las 13.625 familias inscritas corresponden a datos de diciembre de 2022.

“Es un buen programa, mal hecho. Si el gobierno dice que son 13 mil familias es porque hay 40 mil familias en realidad y los módulos que se entregaron desde la época de Fernando De Vido hasta ahora no habrán sido más de 7 mil, entonces están haciendo un muy mal trabajo y es entendible que la gente se enoje porque les mienten. La mala política practicada por malos políticos hizo que este programa haya fracasado”, finalizó Olivera al respecto.

