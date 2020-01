Hasta el 16 de marzo estarán vigentes las bonificaciones para pago de tasas municipales

Compartir

La comuna capitalina, a través de su Agencia de Recaudación, informó a los contribuyentes que se encuentra vigente el beneficio de hasta un 35% de descuento pagando de manera completa los tributos municipales correspondientes al año 2020. Estará habilitado hasta el 16 de marzo.

Los beneficios

son los siguientes:

Bonificación del 20% por pago anual anticipado (aunque tengan deudas de años anteriores).

Bonificación adicional del 10% sobre el total del monto anual 2020 a los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2019 no registren deudas.

Bonificación adicional del 10% sobre la deuda de años anteriores para aquellos contribuyentes que efectúen el Pago Anual Anticipado 2020, cancelando dicha deuda.

+5% adicional si la liquidación se hace desde la Página Web para abonar la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario Urbano y la Contribución por Servicios que Inciden sobre los Vehículos Automotores y otros rodados

En casos de vecinos que no recibieron la factura de los tributos municipales pueden solicitarla llamando al 0800-9999-147; al teléfono 443618; a los celulares 3704-336465/336516/336372 o escribir al correo electrónico: [email protected] y se les entregará en su domicilio.

Cómo, cuándo y dónde abonar

Los lugares y horarios de atención del ente recaudador comunal son:

Fotheringham Nº 1364, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas.

Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas.

Centro Cívico Municipal N°1 del barrio Eva Perón, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 19 horas.

Paseo de Compras 1º Piso, sito en calle San Martín Nº 1061, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

Cajas del Banco Formosa. Sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, RapiPago y Red Link o por Home-Banking con clave fiscal municipal desde la Página Web de la Agencia de Recaudación: www.ingresosmunicipfsa.com.ar

Los pagos pueden realizarse por los siguientes medios: contado efectivo; cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa; con todas las tarjetas de débito y con tarjeta de crédito Chigüé Cabal, hasta en 12 cuotas sin interés.

Contador Rojas

En ese marco el contador Sebastián Rojas, Director de la Agencia de Recaudación de la Comuna, en diálogo con el Grupo de Medios TVO brindó más detalles al respecto.

«Desde el 2 de enero estamos trabajando en todo lo que es la puesta a punto del sistema informático y cargando los valores, en esta oportunidad estamos comunicando a los vecinos que ya está vigente la posibilidad del pago anual anticipado correspondiente a los tributos del año 2020 con unos descuentos o bonificaciones que pueden llegar hasta un 35% según el caso, esta bonificación es en general del 20% o del 25% para aquel que haga su liquidación desde la página web con la clave fiscal, a ese porcentaje general del 20% se le puede adicionar un 10% sobre lo que son los tributos del año 2020 si se trata de un contribuyente que estaba al día al 31 de diciembre del 2019», explicó.

Asimismo contó que «son aproximadamente 11 mil vecinos los que ingresaron en el padrón del último sorteo, aquellos que estaban al día en los tributos municipales y adicionalmente tenemos otra bonificación que es sobre la deuda, se hace una bonificación del 10% para aquellos que también paguen el año 2020, cancelen el total anual del 2020, son los dos casos principales, un caso es una bonificación para aquellos que tengan algún tipo de deuda, cuando también pagan la anual del 2020 en ese caso quedan al día completamente hasta fin de año y el otro caso es para aquellos que ya están día, que no tienen deuda, tienen una bonificación especial adicional del 10% con lo cual llegan a un 30% total de bonificación o 35% si hacen su liquidación desde la página web que son aquellos contribuyentes cumplidores que están abonando los tributos del año 2020».

«Estamos tratando de llegar a los vecinos y ya estamos recibiendo muchos, durante toda la semana pasada atendimos tanto en Pringles y Rivadavia como en Fotheringham a unas 300 personas por día, especialmente durante la mañana tuvimos muchos vecinos que se acercaron», destacó Rojas.

«La bonificación es en general del 20% sobre las tasas del año 2020, tenga o no deuda, no se mira en ese caso nada de esto, si adicionalmente a eso el que viene y paga todo el 2020 tiene una deuda de años anteriores y también la cancela, sobre esa deuda va a tener un 10% de descuento y solo si también hace el pago anual del 2020. Los que están al día y pagan la anual del 2020 tienen una bonificación adicional del 10% o sea que las tasas del 2020 las van a abonar con un descuento del 30% en total más un 5% más si hace su liquidación desde la página web, es decir que son en total 35% de descuento para todos los vecinos que estén en calidad de contribuyentes cumplidores», aclaró.

Destacó que «en estos casos se toman deudas anteriores, pueden existir deudas de 5 años para atrás que son lo que establece el código civil y la ordenanza también, son 5 años para la prescripción de deudas».

De la misma forma Rojas expresó que «el requisito del sorteo es bastante estricto, tiene que estar al día en todos los tributos y tampoco tener deudas en lo que son obligaciones formales, tampoco deber falta de presentación de declaraciones juradas y demás, el requisito para el sorteo es un poco más estricto en cuanto al ingreso al padrón. Si uno entra a mirar el contribuyente puede ser que tenga un auto y una casa, tener deuda en el auto, pero la casa al día en cuanto a impuestos inmobiliarios y tasa única o viceversa, ahí ya es cuando se considera cada caso por separado, tampoco debe tener infracciones impagas, es bastante estricto el ingreso al padrón del sorteo de premios».

También contó que el 2019 e incluso los años anteriores fueron difíciles en cuanto a que bajó la recaudación. «Costó la recaudación, se sintió un poco en el 2019, nosotros redoblamos el esfuerzo para poder mantener más o menos los niveles del 2018 y estuvimos ahí cerca pero cayó con respecto al 2018, de eso no hay dudas. No solo fue para el municipio, las provincias sufrieron lo mismo, también la nación. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires que es el organismo más grande recaudador que hay en el país viene de 20 meses seguidos en la caída de la recaudación, los últimos años fueron muy difíciles para la economía empresarial, familiar y eso repercute en los organismos de recaudación».

Para finalizar habló de la tasa de utilización de la vía pública y dijo que se mantienen los porcentajes, pero suben los valores de los autos. «Ese fue también uno de los factores, en todo el 2019 sufrimos una caída permanente en la producción de automóviles, en la venta, en el patentamiento y eso a su vez afecta los niveles de recaudación en los municipios. Puede ser que cambie la evaluación fiscal pero desde el año 98 que la tasa de utilización de la vía publica se calcula de la misma manera que es un 2% sobre el valor que tiene al 31 de diciembre del año anterior o del valor de ingreso cuando se da el alta durante el año, un 2% anual y eso se divide en 6 cuotas, es la misma fórmula de cálculo desde el año 1998 en Formosa».