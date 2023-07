Hasta el 31 de agosto continúan abiertas las inscripciones a la Beca Progresar

Desde la Dirección de Desarrollo Juvenil, dependiente del Ministerio de la Comunidad, informaron que se volvieron a habilitar las inscripciones a las Becas Progresar, de todos los niveles, para aquellas personas que deseen finalizar sus estudios.

En ese sentido, se detalló que las mismas estarán abiertas hasta el próximo 31 de agosto y compete a la Beca Progresar 16 y 17, Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.

En cuanto a los requisitos de edad consisten en tener entre 16 y 24 años, hasta 30 si se trata de un estudiante avanzado de nivel superior y sin límite de edad para la línea Enfermería. Vale aclarar que existen poblaciones priorizadas para las que varía este requerimiento.

Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina.

Respecto al aspecto académico, para acceder a estas becas es obligatorio ser estudiante regular de una institución educativa y cumplir con los requisitos de avance académico según la línea.

Para más información, los interesados e interesadas pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Juvenil sito en avenida González Lelong N°1260, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 16 a 20.

O bien por Instagram: @direcciondedesarrollojuvenil

Becas Progresar

Vale recordar que el monto mensual que reciben los titulares de las Becas Progresar pasará de $12.780 a $20.000. Este monto incluye el plus de conectividad, que se trata de $1000 para asegurar el servicio de internet a los estudiantes que participan del programa.

Cabe recordar que el incremento empezará a aplicarse a partir del próximo mes, que se pagará según el calendario de pagos estipulado para agosto de acuerdo la terminación del DNI de los beneficiarios. Los becados cobran el 80 por ciento mensualmente, mientras que el 20 por ciento restante se abona una vez que se haya certificado la regularidad durante el año o curso.

Requisitos para las distintas

líneas de las Becas Progresar

Progresar Obligatorio: tener entre 16 y 24 años

Progresar Superior: tener entre 17 y 24 o hasta 30 si son estudiantes avanzados

Progresar Trabajo: tener entre 18 y 24 años. Esto se amplía a 40 para quienes no poseen un trabajo formal registrado

En las tres líneas, los aspirantes pueden inscribirse hasta los 35 años si tienen hijas o hijos menores de 18 años a cargo y pertenecen a hogares monoparentales

No hay límite de edad para grupos priorizados (personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes)

Línea Enfermería: tener al menos 17 años (no hay límite de edad máxima)

Los ingresos del grupo familiar del aspirante a una beca no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)

Acreditar la asistencia a una institución educativa y cumplir con los requisitos de avance académico según la línea