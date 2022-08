Hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción para la Beca Progresar

Compartir

La referente jurisdiccional de Becas Progresar, la profesora Alejandra Pernochi, afirmó que se abrió una nueva inscripción para percibir este beneficio estudiantil.

Se informó que la misma se encuentra abierta hasta el 31 de agosto.

Además, aclaró: “En el nivel obligatorio es para estudiantes de 16 a 24 años. En el superior de 17 a 24 años y se extiende hasta 30 años si ya está cursando la carrera y para Progresar Trabajado de 18 a 24 años”.

Respecto de la inscripción, Pernochi señaló que se realiza en www.argentina.gob.ar/progresar.

Explicó que “hay que completar los datos, generar un usuario” y aclaró que “en el caso de tenerlo y no recordarlo, deben dirigirse a Pringles N°95 altos (oficina de la Unidad de Programa y Proyectos Especiales -UPPE-) y allí le ayudamos a recuperarlo”.

Y continuó: “Una vez que ingresan, deben completar con sus datos personales, responder una pequeña encuesta, ingresar los datos de la institución y enviar los formularios”.

En este punto, hizo hincapié en que “es importante, porque ahí recién queda completa la inscripción” y comentó que “hubo muchos casos de jóvenes que preguntan porque no les salió la beca y es porque no terminaron de realizar los pasos, quedó incompleto y cerró la etapa”.

Finalmente, comunicó que “el monto es de $6400 mensual” aclarando que los que se inscriben por primera vez “se les retiene el 20% que es reintegrado al finalizar el año”. “Esto es para garantizar la continuidad del estudio”, ahondó.

También, sostuvo que a partir de este año “en el nivel obligatorio se implementó el seguimiento con la certificación otorgada por la institución”.

Y amplió: “En septiembre se repite el proceso, en el caso que no se así, se le suspende el beneficio. En noviembre se realiza el mismo paso, y si sigue estudiando vuelve a cobrar, de lo contrario queda suspendido y el año que viene no podrá inscribirse”, cerró.

