Hasta el momento, ninguno de los pacientes internados está necesitando asistencia respiratoria mecánica

El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, puntualizó este lunes 7 sobre el estado de salud de los pacientes con coronavirus en Formosa.

“Actualmente de las personas que se encuentran internadas ninguna está necesitando internación en terapia intensiva, por lo tanto ninguna está con asistencia respiratoria mecánica ni tampoco necesitan el aporte de oxígeno”, precisó el especialista.

“Todos están en sala general. Del total, son siete los que tienen actualmente síntomas leves, por lo tanto están encuadrados dentro del cuadro clínico leve por coronavirus”.

“Son todos síntomas manejables, ninguno que pueda llevar a alguna complicación”, explicó.

No obstante, aclaró que “hay que ver la evolución, ya que como siempre decimos en medicina no siempre dos más dos son cuatro y a veces puede ocurrir alguna alteración en el transcurso de este proceso”.

Por lo tanto, “esperaremos a ver qué ocurre”, ya que “queremos que todo siga como está hasta ahora”.

“Los laboratorios son acordes obviamente a todo cuadro compatible con coronavirus, algunos están absolutamente normales y otros tienen algunas alteraciones relacionadas con el coronavirus, pero nada que pueda descompensar por ahora, según lo que se está viendo en los estudios y las radiografías”, pormenorizó.

Recalcó el doctor Bibolini que “estamos esperanzados en que todos vayan bien, esperemos que sigan así y a medida que pase el tiempo se vayan yendo de alta, incluidos los niños”.

“Sabemos que los niños en general son los que tienen mejor evolución, son los que más rara vez o muy anecdótico pueden presentar un cuadro grave. Esperemos que no sea así en estos casos, creemos que no por la evolución que están presentando; igualmente hay que ver hasta su alta”, finalizó.

