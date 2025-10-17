«Hay 15 gobernadores disponibles para encarar reformas estructurales»

Frigerio, Zdero y Cornejo apoyaron el camino recorrido por el Presidente, pidieron un “espaldarazo” en las urnas y le reclamaron ampliar la base política

En la tercera y última jornada del 61º Coloquio de IDEA, los tres gobernadores aliados que tiene el gobierno nacional se refirieron a la necesidad que tiene la gestión de Javier Milei de lograr un respaldo electoral importante en las elecciones del 26 de octubre, para poder emprender, el segundo tramo de la gestión con las reformas estructurales en el vértice de la agenda política.

En el escenario del panel estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), quienes mantienen una alianza electoral y política con La Libertad Avanza (LLA). Los tres comparten listas de candidatos en sus provincias y son las caras visibles de limitado apoyo federal que mantiene el oficialismo.

“Acá estamos los que tenemos una alianza electoral con el Gobierno. Pero con nosotros solos no alcanza. Tenemos que sumar. El óptimo de las reformas estructurales que requiere la economía para crecer están en el Pacto de Mayo, que firmamos 18 gobernadores. Lo óptimo es que volvamos al estatus político con el que se aprobó la ley Bases”, planteó Cornejo.

El mandatario radical se refirió a la necesidad de ampliar la base política del gobierno libertario, como principal canal para poder discutir reformas estructurales, como la fiscal, tributaria y laboral.

“La economía argentina y el país necesitan que el Gobierno tenga un espaldarazo, un apoyo en las urnas”, precisó. Los gobernadores coinciden en la necesidad de que la Casa Rosada amplíe las alianzas políticas y resaltaron que “hay 12 o 15 gobernadores que están disponibles para reformas estructurales”. Además, plantearon que hay “plafón político” para llevar adelante los cambios, pero reconocieron que el Gobierno debe “hacer algunos cambios para ampliar su apoyo”.