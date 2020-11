Hay faltante de arena en Formosa por paro por tiempo indeterminado en el sector

Compartir

Por un paro por tiempo indeterminado que realizan areneras a nivel nacional, hay faltante del producto en Formosa debido a que el reclamo ya lleva más de 15 días. Las areneras y los gremios no logran cerrar un acuerdo de suba salarial y piden la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabar la situación que afecta a todo el país.

En ese marco Carolina Copesco, de arenera “Costarena” en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo que ocurre.

“El paro viene desde el 24 de octubre, acá se siguió trabajando hasta que llegó el comunicado de parte de las areneras principales que están ubicadas en Rosario y Buenos Aires y se tuvo que dejar de producir”, contó.

Asimismo explicó que quienes realizan la medida de fuerza, “son los del gremio que están pidiendo un retroactivo y un aumento salarial, esos son los puntos principales del reclamo por el que hoy no están llegando a un acuerdo”.

Aseveró que ante esta situación, “los principales damnificados son las dos empresas que producen arena en Formosa y a partir de ahí se ven afectadas desde el chofer, los negocios, el albañil, las empresas en construcción, las obras públicas porque al no vender arena no hay ningún tipo de movimiento”.

Explicó que en Formosa “no estamos sacando arena porque el paro implica que no salgan a pescar arena digamos, hoy por hoy no se puede sacar el barco”.

Respecto a si se podrá reabastecer a los clientes una vez que se levante la medida, reconoció que “para volver a abastecer vamos a tener el mismo problema que se tuvo en un inicio de que con la bajante del río hay que hacer un trabajo más forzoso de la instalación de todos lo que sean instrumentos para hacer la extracción de arena. Hoy llevar un acopio para abastecer a toda la provincia va a ser bastante complicado porque los barcos de esta zona sacan pequeñas cantidades de arena, lo que se va a vender es el día a día, vamos a volver a las largas filas que habían en su momento y por las que también reclamaban”.

Copesco aseveró que este escenario afecta a toda una cadena de ventas, “al no vender arena se para todo, no se puede hacer nada sin arena, todos nuestros productos están con stock paralizado, no tenemos ventas ya que si se vende arena también se vende una bolsa de cemento, de cal, hierros, todo lo que sea materiales acompañados para la construcción hoy están parados, esto no solo implica la venta de arena sino que también la venta de materiales para construcción”.

Para finalizar manifestó que desconocen si el conflicto se podría destrabar pronto, “no sabemos nada, esperemos que sí porque la situación se está tornando bastante complicada, esto no es a nivel provincial ni empresarial, es a nivel nacional y desconocemos el resultado”.

