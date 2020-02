Hay fecha de inicio para los Torneos del Rugby Regional

Compartir

La Unión de Rugby del Nordeste definió el calendario de competencias para la temporada 2020 para todas las categorías y niveles. Las fechas se definieron en base a lo ya previsto por la UAR.

La competencia 2020 de la URNE tiene programados Torneos Reducidos, Oficiales y Clausuras, según sea para planteles superiores (primera, intermedia y preintermedia) o para las divisiones juveniles. En divisiones juveniles se mantendrán las cuatro divisiones M19, M17, M16 y M15. Este año la M14 acompañará a las 4 divisiones, disputando partidos amistosos cada fecha, pero no será un torneo ni habrá tabla de posiciones.

El calendario de competencias comenzará con el tradicional torneo Reducido de Aranduroga el fin de semana del 22 y 23 de febrero. El 14 de marzo arranca el Torneo Regional NEA, en primera e intermedia, que la URNE organiza en conjunto con las uniones de Misiones (URIMI) y de Formosa (URF). Participan ocho equipos: CURNE, Regatas Resistencia, Sixty (de Resistencia) Taraguy, Aranduroga y San Patricio (de Corrientes), CAPRI de Misiones y Aguara de Formosa.

El formato, como siempre, será todos contra todos, a dos ruedas, pero este año no habrá octavos de final, ya que los cuatro primeros clasifican para la ronda final, con semifinales y final.

El 21 de marzo arranca el Torneo Regional Nea B Ascenso, en primera e intermedia con la participación de 4 clubes de URUMI, 1 club de URF, 2 Clubes de Desarrollo Chaco y 1 Club de Desarrollo Corrientes; se jugará en las categorías primera y M2.

También ese día comienza el torneo Regional NEA C Desarrollo, para primera y M2, del que participan dos clubes de URUMI, tres de URF, dos de Desarrollo Chaco y uno de Desarrollo Corrientes, también las categorías M18 y M16.

El 8 de agosto está previsto el arranque Torneo Clausura URNE de INTERMEDIA, con la participación de los seis clubes de la URNE. El formato será a dos ruedas, todos contra todos por puntos. Las localías de este torneo estarán determinadas preferentemente por las localías de las primeras.

Entre septiembre y octubre está proyectada la disputa del Torneo Tres Uniones del Rio Paraná, con la participación de equipos de URNE, Entre Ríos, Santa Fe y Rosario como invitado, que no clasificaron para los Torneos del Interior.

Torneos UAR

En agosto comienza la Competencia Oficial UAR para los equipos de primera; serán en cuatro categorías: Torneo del Interior A y B y los torneos clausuras NEA A-B y B-C.

El torneo del Interior A UAR tiene fecha de inicio el 8 de agosto, participará el campeón del torneo Regional NEA A 2020. El TDI B comenzará el 1 de agosto, con una fase previa de nivelación donde participarán los clasificados en segundo y tercer puesto de TRN A 2020. El 8 de agosto empieza la etapa campeonato donde participaran el o los clubes que hayan superado la fase previa.

Clausura NEA A-B comenzará también el 8 de agosto, participarán los clasificados del cuarto al octavo puestos de Torneo Regional NEA A 2019 y los clasificados del primero al tercer puesto de Torneo Regional NEA B Ascenso 2020. A estos podrían sumarse 2° y/o 3° NEA A en caso de no superar la fase de nivelación.

También el sábado 8 de agosto comenzará el clausura NEA B-C, del que participarán los clasificados en cuarto al octavo puestos de Regional NEA B Ascenso 2020 y los tres primeros clasificados en el Regional NEA C Desarrollo 2020. Ambos clausuras se juega en dos zonas de cuatro equipos a una sola rueda y una fecha interzonal; además habrá semifinales y final para definir todos los puestos. Del 1° al 5° clasifican para jugar el Torneo Regional NEA superior, del 6° al 8° jugarán Torneo Regional NEA el inferior, de la temporada siguiente.

Pre-intermedia

Para el 14 de marzo está previsto el comienzo del Torneo Oficial URNE y el 8 de agosto el Clausura de Preintermedia. En esta división participan los clubes de la URNE. Ambos torneos serán a dos rondas todos contra todos, acompañando el Fixture de Torneo Regional NEA 2020. El Oficial tendrá ronda final (semifinal y final) ala que clasifican los cuatros primeros; el clausura será por puntos.

Divisiones menores

Para los menores el calendario comienza el 7 de marzo, con el VII Torneo Reducido de Menores de Taraguy RC, del que participan las Divisiones M19, M17 M16 y M15. El 14 de marzo, arranca el TORNEO REGIONAL NEA, M19 y M17, en paralelo con el Fixture de Torneo Regional NEA A 2020, con la participación de 8 equipos: CURNE, Regatas Resistencia, Taraguy, Aranduroga, San Patricio, Sixty (de URNE) CAPRI de Misiones y Aguara de Formosa. Se jugará todos contra todos a dos ruedas acompañando el Torneo Regional NEA; los cuatros primeros clasificaran a la Ronda final. Los Torneos Oficiales de M16 y M15 comenzará el 14 de marzo, en paralelo con el Fixture de Torneo Regional NEA A 2020. Participarán CURNE, Taraguy, Aranduroga, San Patricio, Sixty y Regatas Resistencia y algún invitado de la Región. Los formatos serán todos contra todos por puntos, clasificando los cuatro primeros para la Ronda final, con semifinales y final.

Los Torneos Clausuras de Menores de cada división comenzarán el 8 de agosto, en paralelo con el Torneo Clausura de Intermedia. Participarán los seis clubes de la URNE, jugarán a dos ruedas, todos contra todos por puntos.

Desarrollo

El 21 de marzo se inician los torneos Desarrollo Chaco y Corrientes, con aquellos Clubes que no clasificaron para los Regionales B y C y el 8 de agosto arrancan la Movilidad C-D de Chaco y Corrientes, ambos en formato a definir.

Femenino

Los torneos provincial y regional femenino se desarrollarán durante el primer semestre, ya que el 3 y 4 de octubre se disputará el Nacional de Clubes, tanto en mayores como en juveniles, con los 12 mejores equipos de las diferentes regiones del país.

Selección

La actividad comenzará con el Campeonato Argentino Juvenil, que arrancará el 7 de marzo. Mantiene su formato con las dos primeras jornadas los días 7 y 14 de marzo, y luego el concentrado de tres fechas (29 de marzo, 1 y 4 de abril) con ocho equipos en la zona Campeonato y ocho en el Ascenso. Culminarán las competencias de rugby 2020 con el Seven de la República. El femenino, mayores y juveniles jugarán el 21 y 22 de noviembre, en Paraná. En el mismo escenario será una semana después el masculino, el 28 y 29.