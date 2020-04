«Hay pasividad en la toma de medidas económicas para pymes, comerciantes y profesionales independientes»

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez se mostró «preocupado» por la pasividad que tienen los gobiernos (tanto provincial como nacional) en la toma de medidas económicas para pymes, comerciantes y profesionales independientes. »Nación dice que va a largar una línea de créditos para las Pymes pero en realidad está lejos de ser una ayuda porque llega a muy pocas ya que los requisitos que piden no son alcanzables por la inmensa mayoría de las mismas, muchísimos comercios, empresas, profesionales independientes no cumplen los requisitos para que el gobierno nacional los atienda», comenzó diciendo.

Seguidamente, en cuanto al gobierno provincial expuso: «me preocupa la pasividad que hay para atender determinadas situaciones particulares. Formosa tiene alrededor de 8 mil millones en plazos fijos, y creo que debería estar directamente abocado a que no se cierren los negocios».

El legislador provincial cree que a esta altura directamente «ni siquiera los créditos son beneficiosos ya que debería ponerse dinero a disposición de las Pymes, de los profesionales, de los comerciantes en forma directa, es decir, salteando todos los requisitos. Haciendo lo mismo que hace con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)».

Lamentó que «el gobierno provincial no está haciendo absolutamente nada y lo que hace el gobierno nacional es meramente enunciativo».

Por otro lado, Ramírez recordó que esta situación nombrada ya fue planteada al principio de la cuarentena. «Nosotros pedimos 8 puntos, donde damos cuenta de medidas de emergencias para situaciones extremas, algunas de éstas se tomaron a medias», asintió.

Es importante recordar que lo expuesto por el mismo fue presentado mediante un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa hace un mes atrás.

Las medidas de emergencias

so licitadas fueron:

El pago de una suma fija no remunerativa y no bonificable de $ 3000 a jubilados y pensionados provinciales con ingresos inferiores a $ 19000. También solicitamos se le otorgue los mismos beneficios al personal de salud y de la fuerza policial que se encuentren afectados al servicio. Se prohíbe el corte en la prestación de servicios públicos (REFSA y AGUAS DE FORMOSA S.A.) a los usuarios por falta de pago por de 90 días. Suspender por 3 meses el pago de los créditos otorgados por el “Banco de Formosa S.A.”. Créditos a tasas cero para las pequeñas y medianas empresas, comerciantes, monotributistas y responsables inscriptos, radicados en nuestra provincia. Eximir el pago de todos los impuestos provinciales (ingresos brutos, impuestos rural e inmobiliario, etc.) por el termino de tres meses. El 2 % de la coparticipación federal de impuestos que quedan en el Ministerio de Gobierno Justicia y Trabajo para atender emergencias, serán girados a los diferentes municipios y comisiones de fomento de la provincia. Debido a la demanda existente de productos farmacéuticos, el laboratorio LAFORMED trabajara con todo su potencial en los insumos necesarios.

«Hay que ir al problema real, el gobierno tiene que atender al trabajo informal, o al trabajo en negro. Hay que ser realistas ante esta situación muy particular que estamos viviendo, no se pueden tomar soluciones ortodoxas, se deben tomar soluciones extraordinarias o especiales atendiendo las necesidades reales», finalizó Ramírez.