Hay poca presencia de fuerzas nacionales en la frontera de la localidad de Clorinda

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA(C).- En este tiempo de pandemia, tan delicado sobre todo en la segunda ciudad provincial, se puede ver presencia casi nula de fuerzas nacionales en zonas de frontera, como no tomando con la seriedad necesaria el resguardo del cierre fronterizo entre Argentina y Paraguay, tal es el caso, de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, cuyas funciones de resguardo de los límites parecería no tener la trascendencia que se necesita en éste momento, y por el contrario es notoria la presencia de la Policía de la Provincia de Formosa que hace lo humanamente posible para evitar el ingreso de manera ilegal de las personas, y además de mercaderías porque el contrabando no cesa, y el accionar policial, permitió esclarecer ciertas mecánicas con las que se venían operando en la zona, que al parecer favorecía considerablemente al contrabando.

Desde el accionar policial en las fronteras, la situación fue cambiando, la lucha contra el contrabando se dio de manera mas frontal, y sobre todo el cruce ilegal desde personas de una orilla a la otra, porque se pudo notar que tanto argentinos como paraguayos atraviesan de un lado al otro, y al parecer anteriormente lo hacían con tantas facilidades, pero a partir de los fuertes controles, se ha logrado disminuir y cortar los ingresos tanto de personas como de mercaderías.

Presencia policial

Efectivos de la Policía de la Provincia en patrullas vehiculares, como camionetas o motocicletas, la montada y de a pié, además de los agentes que operan de civil, vienen realizando una ardua tarea en la frontera, en sectores que parecerían impenetrables pero sin embargo son utilizado para el intento de pasos clandestinos tanto de personas como de mercaderías.

Por otra parte, diariamente se desmantelan puentes clandestinos construidos para el rápido ingreso de personas de un sector a otro, y en los últimos días se pudo ver el aumento de la detención de personas que intentan ingresar al territorio argentinos, notándose las dificultades sanitarias que ocurren cuando se da el paso ilegal de un lado a otro, una de las consecuencias mayores, es el bloqueo de la ciudad, los casos positivos, y los albergues preparados para muchas personas que están en aislamiento.

¿No es prioridad?

La pregunta que se realizan los clorindenses es si no es prioridad para las autoridades nacionales competentes, la custodia de la frontera en ésta parte del país, porque en reiteradas ocasiones se pidieron reforzar la capacidad de despliegue, pero evidentemente las autoridades que se encargan de la cuestión tendrían otras prioridades porque no se entiende el porque de los descuidos.

Retirados se ofrecieron a colaborar

Un gran gesto que se resaltó en los últimos días, fue el del Círculo de Retirados de Suboficiales, Agentes y Pensionados de la Policía en Clorinda, desde donde se ofreció la colaboración con la fuerza, para acompañar la custodia de la frontera junto al personal activo, el ofrecimiento cayó muy bien en la ciudadanía que resaltó que las personas que ya cumplieron sus años de servicio activo, se pongan a disposición de la superioridad de la Policía, y del Gobierno de la Provincia para custodiar, y defender la delicada situación sanitaria protegiendo a clorindenses y el resto de los formoseños.