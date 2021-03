“Hay que aprovechar nuestros momentos”

Compartir

La Selección Argentina femenina de handball está a punto de viajar hacia Valencia, donde disputará el Preolímpico ante España y Suecia en busca de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Minutos antes de subir al avión que los deposite en el continente europeo, Eduardo Gallardo, el entrenador de La Garra, habló en Sportia.

“Estamos contentos por haber podido entrenar de la mejor manera desde septiembre, cuando se nos abrió la posibilidad. Hoy estamos por viajar con mucha ilusión, es una parada muy difícil pero el equipo está muy bien”, reveló el técnico en referencia al certamen que se disputará entre el 19 y el 21 de marzo.

Argentina necesita finalizar entre los dos primeros para asegurar el boleto a Tokio, pero no será fácil. En frente estará Suecia, séptima del mundo, y España, el actual subcampeón. Aunque finalmente Senegal no participará, lo que significa un competidor menos y con un triunfo el elenco nacional estaría muy próximo a asegurarse la clasificación.

“Por nuestra forma de juego lo vamos a incomodar a Suecia, pero hay que tener en cuenta que estamos jugando contra dos equipos que están entre los diez mejores. En el mundial -disputado en 2019 en Kumamoto, Japón- nosotros logramos la mejor ubicación y justamente con Suecia jugamos de igual a igual hasta el cierre cuando se nos escapó”, analizó Gallardo.

La Garra buscará meterse en el segundo Juego Olímpico de su historia. Hasta ahora solo fueron parte de Río 2016. “Esperemos hacer valer ese porcentaje que tenemos para ganar. Hay que aprovechar los momentos a nuestro favor y equivocarnos lo menos posible. Y esperar que no estén en su mejor día”, cerró Gallardo esperanzado.

Las 18 convocadas

Marisol Carratú, Leila Niño, Luciana Codesal, Victoria Crivelli, Micaela Casasola, Macarena Sans, Elke Karsten, Manuela, Luciana Mendoza, Macarena Gandulfo, Malena Cavo, Joana Bolling, Ayelén García, Giselle Menéndez, Camila Pedernera, Antonela Mena, Giuliana Gavilán y Rocío Campigli.

