«Hay que asistir a los productores que son los únicos privados de Formosa»

El diputado provincial Osvaldo Zárate, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre un proyecto de ley que presentó la bancada opositora para que sea tratado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con un pedido para que se impulse un aporte no reembolsable a los productores afectados por las altas temperaturas, la falta de lluvia y los incendios.

“Como consecuencia de la falta de lluvia y de los incendios, de la crisis hídrica que afecta a la provincia estuvimos en la zona norte con dirigentes de la Federación Agraria, con productores y nos contaban la situación crítica en la que se encuentran, casi de supervivencia con carencia de toda naturaleza y en todo este tema de cómo hacemos frente a esto, presentamos este proyecto para que sea más abarcativo. La provincia tiene declarada ya la emergencia, tiene datos que desconocemos y nos parece interesante que a la gente que está en el campo se la asista con un subsidio teniendo en cuenta la crisis para que la gente no se venga a la ciudad que es lo que está pasando o se vaya de la provincia como hacen muchos jóvenes”, explicó el diputado.

“Este proyecto es abarcativo, importante y que sea transparente el subsidio es el otro elemento esencial que no se dan en estas emergencias cuando viene plata de Nación, por ejemplo el año pasado cuando vinieron 80 millones de pesos, hoy todavía no se sabe qué se hizo con ese dinero, eso es lo que nos ocupa y preocupa porque cada vez vemos un gobierno más prebendario, clientelista, donde lo único que le interesa hacer de todo es un cliente electoral para ganar elecciones”, aseveró.

Pasó a ejemplificar que “el gobierno dice que hay dos millones de cabezas de ganado, lo dijo el gobernador y también la Sociedad Rural y que la crisis recién se siente después de un par de años, o sea las que van a generar crías lo van a hacer el 30% 40% sobre el 100% y cada vez el sector ganadero va a ser menos, cuando estuvimos con el sector bananero ellos nos dijeron que hay 2 millones 800 mil hectáreas de banana, yo creo que así como viene el lápiz puede haber 2 mil hectáreas de banana con una pérdida casi total de la producción, esto hace que inevitablemente se tenga que poner plata en todos estos sectores para que esta gente pueda resistir el embate de la crisis”.

“Hoy al gobierno le sobra plata, lo que están exigiendo en el caso de la banana es algo así como 80 mil pesos por hectárea que no representa ni siquiera al 15% de la producción total. Si se multiplican por hectáreas 1200 cajones a 500 pesos cada cajón, uno mide toda la producción y se da cuenta de que lo que piden es razonable, lo mismo para los otros productos. Me parece que el gobierno tiene que asistir a los productores porque son los únicos privados que tenemos en la provincia, todos los otros dependen del estado rico y un pueblo pobre, un estado enriquecido por una coparticipación en aumento, la actividad privada está cada vez más depreciada, se nota la falta de empatía del estado con el sector privado, un sector importante que tenemos es el agrícola ganadero que la está pasando muy mal”, advirtió Zárate.

El funcionario provincial expresó que cuando tengan fecha para sesionar por primera vez, presentarán varios proyectos. “Tenemos el de tierra, de emergencia económica, no sé cuál es el alcance de lo que plantea el gobierno, no leí nada relacionado con los alcances, si habrá créditos blandos, subsidios, el tema de la vacuna, no tenemos certezas. Son temas importantes que queremos tratar, el oficialismo solo trata lo que manda el ejecutivo y lo ha dicho hace poco, el doctor Armando Felipe Cabrera dijo que ellos funcionan de acuerdo a lo que manda el ejecutivo y que no van a plantear nada si no lo quiere”.

“Todas las iniciativas que planteamos son porque las pide la gente, nosotros pedíamos un aumento del 32% a los estatales y dio el 50%, lo que pedimos también es una recuperación del salario que es lo que nos preocupa, es una situación compleja todo”, culminó.

