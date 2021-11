Compartir

Me parece que como vecinos debemos colaborar para no inundarnos en época de lluvia, ahora todos se quejan, pero son pocos los que rellenan sus patios para que no les entre agua o no tiran la basura donde no corresponde. Creo que si todos ponemos de nuestra parte, el impacto de una copiosa lluvia no se haría sentir tanto.

