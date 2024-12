«Hay que construir un nuevo frente opositor contra Insfrán y Milei»

El diputado nacional Fernando Carbajal visitó el programa Expres en Radio y dio su perspectiva sobre los temas más candentes de la política nacional y provincial, destacando la necesidad de una nueva oposición frente a lo que considera un acuerdo entre los dos principales actores políticos de la actualidad: el gobernador Gildo Insfrán y el presidente Javier Milei.

Carbajal comenzó su intervención señalando que el país atraviesa una situación de «mucha tensión» y que la realidad de muchos argentinos es «desesperante».

Aseguró que, en particular, los jubilados son los más afectados por la crisis económica. «No podemos dejar de mencionar los arreglos entre algunos diputados, como el acuerdo entre Unión por la Patria y Javier Milei, que permitió la elección de (Martín) Menem como presidente de la Cámara de Diputados», afirmó, señalando que este pacto político se extendió a Formosa, donde, según él, hay un entendimiento tácito entre Insfrán y Milei.

El legislador criticó duramente a Insfrán y su relación con el presidente, indicando que las diferencias que ambos muestran públicamente son solo «para la tribuna», y que en realidad ambos sectores forman parte de «la casta política» que se reúne en «formas oscuras y clandestinas».

En ese sentido, hizo especial énfasis en la candidatura de Ariel Lijo, quien considera una «garantía» para el oficialismo y para Insfrán, en su objetivo de evitar que se declare la ilegalidad de la reelección indefinida en la provincia de Formosa.

Carbajal también habló de la postura de su bloque y del radicalismo en general, declarando que no compartirán espacio político con quienes apoyen la continuidad del senador Edgardo Kueider o las políticas de Insfrán. «No vamos a formar un partido político con quienes apoyan la reelección indefinida de Insfrán», sostuvo.

En cuanto a la economía, el diputado expresó su preocupación por los efectos del ajuste económico implementado por el gobierno nacional. Criticó que, aunque se haya logrado una baja de la inflación y del riesgo país, estos avances no están acompañados por un desarrollo económico real.

«Los productores de frutas y algodón, por ejemplo, ya no tienen negocios rentables. La situación es grave, pero al gobierno nacional no le importa», dijo.

Sobre el presupuesto nacional, Carbajal rechazó la falta de un presupuesto aprobado, acusando al presidente de querer manejar los fondos a su antojo. «Es grave no tener presupuesto. Es una obligación constitucional y legal», subrayó, anunciando que su bloque radical no participará de las sesiones extraordinarias si no se incluye el debate del presupuesto.

De cara a las elecciones de 2025, Carbajal dejó en claro que el radicalismo se prepara para construir un nuevo frente opositor, pero esta vez, según él, debe ser contra Insfrán y Milei. «Creemos que hay que constituir un frente opositor contra ellos, porque para nosotros son lo mismo», sentenció el diputado, dejando en evidencia su rechazo a las alianzas políticas que, según él, no responden a los intereses del pueblo.