«Hay que estar cerca del vecino para solucionar los problemas»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Visitó el piso de Expre en Radio, Diego Herrera, quien es candidato a concejal de la ciudad de Formosa por el lema de la Confederación Frente Amplio Formoseño que lo lleva en dos sublemas: Pensando a Formosa y Pro. El mismo contó cómo se encuentran trabajando de cara a los comicios que se desarrollarán el 14 de noviembre y resaltó que para poder dar soluciones hay que estar cerca de los vecinos y «no mentirles, porque eso los cansó».

«Estamos trabajando muy bien, estamos contentos de ver cómo marcha la campaña, cuando salimos a los barrios vemos el afecto de la gente. La preocupación que vemos tiene que ver con las calles en mal estado, el problema de la falta de cuneteos lo cual genera serios inconvenientes cuando llueve, también están las quejas por la falta de iluminación donde es constante escuchar que a causa de esto crece la inseguridad», comenzó diciendo.

Agregó que los «problemas» varían de acuerdo a los circuitos que visitemos porque «en el Circuito 1 o 3 no nos vamos a encontrar con los del Circuito 5; en la zona norte por ejemplo las preocupaciones de los vecinos tienen que ver con la inseguridad creciente, pero en los otros es el problema del tránsito que termina generando un gran caos».

Al referirse exclusivamente al tránsito en la cuidad reconoció que «se requiere de un planeamiento estructural muy grande para erradicar el problema de fondo. Hay que tratar de descongestionar las avenidas principales asegurando la pavimentación de las que están alado; también tenemos que buscar la forma de descentralizar la administración publica del centro porque eso hace que la gente se traslade obligatoriamente al casco céntrico para realizar sus trámites».

Jóvenes

Por otro lado, Herrera no dejó pasar a oportunidad para hablar de los jóvenes donde consideró que no se les brindan oportunidades para que puedan crecer y desarrollarse, obligándolos a emigrar a otros puntos del país para progresar.

«Estamos en una provincia que no le da oportunidad a los jóvenes que encuentran que la única fuente de trabajo a la que pueden acceder son las fuerzas de seguridad, o se terminan yendo al sur. Hay que empezar a crear las oportunidades para que los jóvenes se queden acá porque eso también genera un desarrollo», dejó en claro.

«Si el que está acá en capital tiene pocas opciones para desarrollarse en el interior provincial es peor, allí las posibilidades son más acotadas», lamentó.

Renovación

Durante la charla, Herrera señaló que «la renovación es fundamental para oxigenar todos los partidos políticos, para sacar un poco el polvo y sobre todo no necesariamente tiene que ser una renovación de jóvenes, sino también de personas que por primera vez incursionan en el ámbito de la política como es el caso del Dr. Carbajal».

«Cada generación tiene una forma diferente de ver la vida y ve la política a medida que va pasando. La renovación lo que permite es que esa nueva forma de pensar se vaya instalando en la política y que no quede como algo viejo que va corriendo de atrás ante todas las innovaciones que van sucediendo», aseveró

«Los compromisos pueden venir de diferentes lugares, hay personas que quizás antes no se habían comprometido con la política y después salieron y lo hicieron», dijo y añadió: «tanto acá en capital como en el interior hay muchas caras nuevas que fueron apareciendo que se comprometen. El vecino se da cuenta si hay un compromiso real del candidato y acompaña».

Finalmente, al enviar un mensaje a la ciudadanía sostuvo: «yo tengo compromiso, lo demostré cuando estuve al frente de Anses, siempre hay que estar cerca de la gente, muchas veces no le vamos a poder solucionar los problemas porque escapan a uno, pero hay que estar, tratar de hacerlo y sobre todo ser sinceros, el desgaste de político se da porque la gente se cansó de que le mientan».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp