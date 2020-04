«Hay que lograr una cuarentena administrada»

Compartir

El Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio emitió un comunicado indicando que «hay que avanzar hacia una administración de la cuarentena en nuestra provincia, más aún cuando no presentamos casos positivos y no hay circulación viral según informes del gobierno provincial».

«Debemos retomar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos gastronómicos, bares, restaurantes, cuentapropistas, profesionales, actividades comerciales, estableciendo horarios, guardias mínimas, respetando las instrucciones sanitarias dictadas por las autoridades. (Distanciamiento social manteniendo al menos dos metros de persona a persona, no superando la cantidad de personas en lugares cerrados, lavarse las manos con jabón o alcohol en gel, no llevas las manos a la cara, usa de barbijos, tose o estornuda en el pliego del codo, desinfecta los objetos que usas con frecuencia, ventila los ambientes cerrados)», se indicó.

Seguidamente se dejó en claro que la situación de los autónomos, monotributistas y emprendedores en general; comerciantes, profesionales, la gastronomía, peluquerías, deben empezar a trabajar, cumpliendo con las precauciones sanitarias del COVID19 monitoreadas por el gobierno, de tal forma de aliviar la tremenda crisis que están atravesando donde «de no actuar rápido se van a perder miles puestos de trabajo o de autoempleo».

También «la salidas de esparcimiento y actividades físicas, por espacios públicos deben permitirse ya que en Formosa los lugares donde se realizan estas actividades son de grandes dimensiones, los horarios y metodologías pueden establecerse según lo disponga el gobierno».

«En cuanto a los testeos COVID19 a los comprovincianos ingresados, luego de realizarlos y verificar el negativo, puedan cumplir su aislamiento en su domicilio, en lugar elegido con la debida autorización previa, o bien en los lugares que tiene previsto la provincia con los recaudos pertinentes en cuanto a las condiciones sanitarias», explicaron.

Con esto también lograríamos lugares para más personas en caso de necesitarlas.

Es importante señalar que «Formosa recibió $970 millones de pesos para afrontar está crisis sanitaria, veríamos con agrado el destino específico de esos fondos, relacionados con el mejoramiento de la calidad sanitaria y ayuda a las PyMEs, y pequeños comerciantes».

Liberación de presos

Seguidamente, repudiaron la liberación de presos, «más aún en nuestra provincia porque no hay justificativos ya que nosotros no tenemos ningún caso».

Por último y a efectos de garantizar la transparencia y más aún en el marco de la emergencia solicitamos que funcione el Boletín oficial y se sirva publicar como corresponde todos los decretos que se dictaron con motivo de la emergencia, discriminado por los distintos ministerios. «Al no cumplir estos parámetros se están violentado las instituciones creadas por la Constitución Provincial y el control que debe ejercer un poder sobre el otro».