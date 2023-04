«Hay que terminar con la discusión de empresarios por un lado y el Estado por el otro»

El presidente Alberto Fernández llamó a «terminar con la discusión de los empresarios por un lado y el Estado por el otro» y afirmó que la Argentina «necesita de empresarios con vocación de invertir y crecer», al tiempo que defendió la inversión estatal en la empresa Aerolíneas Argentinas.

Así lo manifestó este viernes al inaugurar, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que duplicará su capacidad operativa, hasta 30 millones de pasajeras y pasajeros por año.

«Las obras no son de un gobierno; son de los argentinos. Qué importa quién lo empezó, lo importante es concluirlo y qué se vuelva realidad», dijo el mandatario en su discurso de inauguración de la nueva terminal.

El jefe de Estado señaló que «Argentina está viviendo un tiempo de crecimiento de desarrollo», difícil porque el impacto de la sequía en la cosecha de soja «ha complicado la economía» pero subrayó que el país tiene «un futuro formidable».

Fernández estuvo acompañado por el presidente de Aeropuertos 2000, Martín Eurnekian, y por el creador de esa empresa, Eduardo Eurnekian, a quien elogió por su «pujanza de emprendedor».

«El país necesita mucho de estos empresarios argentinos que son los que invierten, dan trabajo y hacen crecer al país, sin olvidarse de los que más necesitan y de los postergados», dijo Fernández al destacar la figura del empresario que condujo Aeropuertos 2000 durante varias décadas.

El mandatario señaló que la nueva terminal es la «más grande de América Latina» y dijo que es un «orgullo» para los argentinos.

«Es una obra que no iniciamos nosotros, sufrió vicisitudes. Se paralizó por cuestiones económicas y no nos asombra. El 70% de la obra pública estaba paralizada por cuestiones económicas. Pero nosotros, a diferencia de otros, no paramos las obras. Las obras que hacían falta, no importa quien las había iniciado, lo importante era terminarlas», señaló.

El Presidente recordó que «así como me encontré con esta obra paralizada, también me encontré con 10 mil casas» en la misma situación y remarcó que actualmente «hay 140 mil que se están construyendo y que seguramente la entregarán quienes sigan después de nosotros, porque estas obras no son de un gobierno, son del pueblo argentino”.

En su discurso, destacó el lanzamiento de la cuarta edición del Programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales “PreViaje Edición 2023”, con miras a promover el turismo nacional y el consumo de servicios turísticos en temporada baja.

“Tuvimos este verano, sin el PreViaje, 35 millones de argentinos que se movilizaron por las vacaciones, en un país donde viven 43 millones de argentinos. Acaba de pasar la Pascuas y tuvimos un récord histórico de movimiento turístico en el país sin Previaje”, reseñó el mandatario.

Se refirió luego a Aerolíneas Argentinas: “Tenemos una línea de bandera que protegemos y cuidamos y todos los días nos damos cuenta de lo importante y necesaria que es. Aquellos que decían que Aerolíneas Argentinas era una caja negra en la que todo se perdía, ven que hoy puede ser una compañía que presta servicio a todos los argentinos, que puede ser rentable y que cada vez necesita menos del Estado argentino”, destacó.

“Hay que dejar de mentirnos, porque cuando uno mira el mundo, ve como los estados socorrieron a todas las aerolíneas y todos los Estados pusieron dinero para sostenerlas y que no se fundan», aseveró.

La nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional Ezeiza -que duplicará su capacidad operativa-inaugurada este viernes por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Transporte, Diego Giuliano comenzará a operar el próximo lunes 17 de abril tanto para los servicios internacionales, como para los de cabotaje.

El nuevo complejo, de 50.000 metros cuadrados, demandó una inversión de 230 millones de dólares y en su construcción trabajaron más de 2.500 personas, según se informó.

La obra es una de las más importantes de la historia de la infraestructura argentina y un mojón para la industria aeroportuaria, ya que la terminal mejora la experiencia del pasajero haciéndola «más segura, ágil y cómoda, con procesos de embarque más veloces y eficientes», destacaron.

El edificio, que se desarrolla en tres niveles, posee un frente de 230 metros y tiene 50 mil metros cuadrados de superficie total.

La nueva terminal de partidas de Ezeiza tiene 230 metros de longitud y 45 metros de altura, con capacidad para procesar 30 millones de pasajeros al año ya que los procesos de embarque se realizan en menor tiempo.

“El nuevo edificio tiene 50.000 metros cuadrados -más de diez canchas de fútbol- y presenta un área de check-in organizada en 5 islas independientes con 150 mostradores (entre 28 y 30 por isla), 72 puestos de self check-in, 24 puestos de despacho automático de equipaje, locales comerciales y grandes opciones de gastronomía reconocida por los usuarios”, explicó a Télam el Gerente General de Aeropuertos Argentina 2000, Sebastián Villar Guarino.

Detalló que “incluye conceptos de accesibilidad, mobiliario adaptado para personas con movilidad reducida (área de check- in) y el Centro de Información Accesible con percepción a través del tacto, lo que permite ofrecer funcionalidad y una experiencia fluida y accesible para todos los pasajeros”.

“Está abastecida en un 100% con energías renovables, utiliza tecnología LED de iluminación y unidades enfriadoras de líquidos de última generación para el acondicionamiento de aire, lo que producen un ahorro de hasta un 60% del consumo de energía. También, se suman la eficiencia en la separación de residuos y los detectores de presencia que optimizan el consumo de agua y de electricidad. Estas acciones se enmarcan en la política de Sustentabilidad de la Compañía orientada a reducir las emisiones de carbono”, agregó.

Indicó asimismo que “su diseño arquitectónico incluye una estructura edilicia dentro de otra con la forma de un zeppelin gigante a la altura del primer piso, por el que los pasajeros accederán al área de controles de seguridad y Migraciones, al área comercial y a los sectores de pre-embarque”.

El zeppelin es un edificio de 190 metros de largo dentro de la terminal, contenido por una estructura metálica de 950 toneladas en forma de red que está revestida por más de 2100 vidrios laminados templados, que permiten el contacto con el exterior y el ingreso de luz natural.

Villar Guarino apuntó que, “al acceder a este sector, los pasajeros realizarán los trámites de migraciones mucho más rápido ya que está diagramado para que este proceso se de en forma natural, sin congestiones y con procedimientos muchos más cortos y ágiles».

«El equipamiento para el de check in y el proceso de embarque está preparado para una futura implementación de controles biométricos lo que permitirá agilizar aún más los procesos», informó.

