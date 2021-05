Hay quejas por las largas filas en la sucursal de la calle Mitre del Banco Formosa

Compartir

Jubilados que se encuentran haciendo fila para ingresar a cobrar sus haberes en el Banco Formosa de la calle Mitre se mostraron indignados por la espera e insistieron en la necesidad de que la situación debe “cambiar”.

“Vine desde muy temprano a hacer la fila para cobrar, y todavía no entro al Banco. Todos los meses es la misma historia, no puede ser que no encuentren una solución. Dicen que repartieron números pero a nosotros no nos dieron nada”, dijo al Grupo de Medios TVO uno de los jubilados.

Por su lado una mujer agregó: “desde las 6 de la mañana estamos acá, la fila no avanza nada, cada diez minutos se mueve un poquito. Vemos que hay mala organización. Pedimos que venga el gerente a darnos una explicación por la espera, pero manda a la Policía. Ya no puedo aguantar más, tengo problemas en las piernas y hace horas que estoy parada”.

