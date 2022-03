«Hay un vencimiento de deuda y lo peor sería no afrontar», dijo el diputado Buryaile sobre la renegociación con el FMI

Compartir

Arrancó el debate por el proyecto de acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI en un plenario de sesiones que contó con la presencia del ministro de economía Martin Guzmán en la Cámara de Diputados de la Nación.

El debate que inició en la siesta de ayer, con las diferentes posturas de los bloques políticos del país en la Cámara de representantes y la presencia de diferentes ministros del gobierno de Alberto Fernández, el presidente del Banco Central y el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno Argentino.

“Pudimos acceder al texto completo del debate el día viernes y lo estamos estudiando con los asesores, es bastante largo, tiene 150 páginas y ahora tenemos reunión de presupuesto de los integrantes de la Comisión de Presupuesto de nuestro bloque, como para avanzar en los planteos de todo lo que se hable y tomar una decisión política para el día de la sesión”, precisó Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Acá hay un vencimiento de deuda y lo peor sería no afrontar ese vencimiento. Hay algunos, incluso dentro del propio oficialismo, que creen que no hay que afrontar esa deuda, entrar en default creo que es el peor escenario, no sólo porque significaría que el Estado argentino entra en sucesión de pago sino que significaría la quiebra de muchísimas empresas del sector privado. Ese es el peor escenario porque Argentina no tiene capacidad de financiarse sola porque gasta más de lo que puede y cuando se gasta más de lo que se puede, se tiene que recurrir al banco. Obviamente que la Argentina tiene que hacer ajustes, la discusión es quién tiene que hacer ese ajuste porque hasta ahora lo viene haciendo siempre el sector privado, lo que nosotros decimos es que es hora de que el sector público empiece también», señaló el legislador.

Para el contador Buryaile, el FMI considera que el Presidente Alberto Fernández es un «presidente débil» ante la coyuntura nacional y el compromiso que debe asumir. «En mi impresión el Fondo (FMI) es consciente de que estamos frente a un presidente débil, un presidente que no convence a su propio espacio y tiene una muy mala gestión del oficialismo; el fondo va a decir vamos a tratar de que Argentina no caiga en default y hablaremos con el próximo gobierno sea del signo que sea, ésta es mi impresión” remarcó.

“No es que no va a haber ajuste, el mayor ajuste que sufre la sociedad argentina es la inflación, nosotros hace dos meses no aprobamos un presupuesto que tenía incluido una pauta inflacionaria de 33% de inflación para el año 2022, el gobierno dice que la inflación de este año va a ser 48%; el Estado tiene un impuesto metido ahí adentro entonces como aumenta el precio, el Estado mira para el costado, se hace el distraído y recauda más, entonces si tenés un 50% de inflación y estás recaudando en función a esa inflación, y a su vez la pauta salarial está aumentando en un 40%, cuando el presidente dice que no va a ajustar lo que no te está diciendo es que te va ajustar por la inflación», explicó Buryaile.

En ese sentido, y tras el análisis del proyecto, el legislador nacional adelantó su voto en el Congreso Nacional, «Yo no quiero que mi país vaya al default entonces yo voy a acompañar que la Argentina acceda a un crédito; lo que no me compete acompañar, no le corresponde al Congreso acompañar, es un plan económico porque nosotros desde el Congreso no podemos decir si la tarifa de la luz va a subir el 30, 50 o 20%, concluyó.

