“Hay una crisis interna en el FdT, un gabinete partido, lo que están haciendo es una vergüenza”

El senador nacional Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los días tensos por los que atraviesa el gobierno nacional luego de las PASO donde el voto de la gente le demostró un gran descontento que derivó en la representación de renuncia de unos 12 ministros del gabinete. El funcionario formoseño aseguró que “no está en riesgo la institucionalidad” y manifestó que se trata de “una crisis interna en el Frente de Todos, con un gabinete partido, lo que están haciendo es una vergüenza”.

“El mensaje de la sociedad fue muy contundente, el gobierno ha hecho las cosas muy mal y hoy estamos observando una crisis muy fuerte en el frente que gobierna el país, será el propio frente quien tendrá que encontrar la salida o la oxigenación para que presenten a la sociedad un rumbo, una hoja de ruta que no se ve, más allá de la pandemia de todos los atropellos y abusos que se vivieron en el contexto de pandemia, la realidad es que la gente percibe que no hay un plan, que la inflación los come vivos, que no hay respuestas para los que quieren emprender, no alcanza con la contención social, hace meses Juan Grabois vienen exigiendo al gobierno terminar con los planes sociales e incorporar a modo de ensamble los programas para que se puedan insertar en el mundo del trabajo, hay un presidente que no escucha a los movimientos sociales, tampoco escuchó a la CGT cuando por lo bajo decía que las cosas no funcionaban, no escuchó a la sociedad, esta es una crónica de una crisis anunciada, en un gobierno las cosas se tienen que manejar con seriedad y no la veo, me parece que no hacía falta esta fractura expuesta de la presentación de renuncia en masa de los funcionarios de La Cámpora o del cristinismo duro porque la sensación es de vacío de poder, un presidente prácticamente desnudo al que acompañan solo dos o tres”, comenzó opinando.

Reflexionó que ante este escenario, “le exigiría al gobierno mayor seriedad y aplomo en este contexto, esto es crisis política, es la crónica de un final anunciado porque es la segunda vez en la Argentina que ocurre, es la primera vez en un sistema político argentino donde la mayoría de los que gobierna en un frente lo integran hombres y mujeres del peronismo donde el poder formal no coincide con el poder real, el poder político real está en manos de la vicepresidenta que conduce y preside el Senado y el presidente fue elegido por ella para garantizar un resultado electoral y después del triunfo se ve vacío de poder”, aseguró.

“Esta es una crisis política que tiene como principal responsable a todos los que integran el Frente de Todos, todos son parte de esta construcción, armaron un frente para ganar, no para gobernar y nos demostraron que estamos frente a dos años y no tienen programa, no tiene plan, lo que se ve es ese internismo feroz que medianamente estuvo oculto, y hoy es una fractura expuesta que está a la luz”, aseveró.

“Esta es una crisis política en un frente que no encuentra el rumbo porque se juntaron para ganar, inventaron un candidato para garantizar un resultado y estas son las consecuencias”, expresó.

“La crisis de confianza es la madre de los problemas en la Argentina que enfrenta el gobierno, en cuanto a las inversiones la crisis de confianza empezó con Vicentin, con ese intento loco de expropiar la empresa, a partir de esa decisión son muchas las empresas que se fueron a invertir a países limítrofes porque nosotros somos un país impredecible”, lamentó.

“El gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación, encontrar una salida a la crisis política que la generó el propio gobierno, no pueden culpar a nadie, responsabilizar a la oposición de lo que está pasando, estamos actuando con mucha seriedad, no comulgo la idea del autogolpe ni que está en riesgo la institucionalidad de la Argentina, esta es una crisis en el gabinete, del frente que gobierna el país y es un cambalache de guerra de facciones internas, no pueden pasarse un año y pico jugando a las internas con una vicepresidenta que enviaba señales de funcionarios que no funcionan, poniendo freno a acuerdos con el FMI y hoy decir como si nada ha pasado en la Argentina que la gente no quiere los fundamentalismos y votó la moderación cuando los principales responsables de los fundamentalismos y de tirar la cuerda en el país estaban en el Senado y estaban en la Casa Rosada, tienen que hacerse cargo y encontrar una salida”, subrayó.

“Hay una crisis interna, un gabinete partido, es una vergüenza el modo de enfrentar la crisis del Frente de Todos, son descarados, le están faltando el respeto a la gente”, fustigó.

“Insfrán nunca habla, es habitual, me llama la atención que cuando la mayoría de los formoseños rechazaron las políticas que implementó en plena pandemia que fueron un desastre, en Formosa no pasó nada, todos siguen en sus cargos, no pasó nada, al contrario, hay mayor soberbia, dijo ‘seguiremos gobernando por 25 años’, no entendió nada, también le toma el pelo a la gente, atropelló, nos trató peor que ganados y hoy sale con un discurso en General Belgrano en un gran acto público como si fuera que nada ha pasado cuando en realidad por lo menos merece una reunión interna y reconocer que hay funcionarios que deben dar un paso al costado, no asume que las cosas se hicieron mal en pandemia”, finalizó, muy duro con el gobernador de Formosa.

