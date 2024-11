Nicolas Froia, dueño de una de las camionetas robadas el sábado a la madrugada en calle Padre Patiño al 1.000 del barrio San Martín, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a lo sucedido y lamentó que la seguridad en la ciudad está siendo muy vulnerada ya que “hay una escalada de delitos que no tiene precedente en Formosa, si bien hubo muchos hechos aislados antes, ahora son muchos juntos, si no paran esto vamos a vivir como en La Matanza”.

“Mal no estoy porque es un bien material y se puede reponer, me tiene sumamente preocupado la seguridad de Formosa que no hay explicación de todo lo que está pasando porque prácticamente se escapó la tortuga. Esta semana hubo muchos hechos delictivos no solo está lo de las camionetas; no sé qué vamos a esperar para vivir totalmente inseguro como en el Gran Buenos Aires, estamos muy cerca de eso”, comenzó diciendo.

Señaló que el hecho ocurrió impunemente a dos cuadras de la Casa de Gobierno y lamentó que “tenemos recorridas nocturnas hasta las 2.30 de la mañana, y después es tierra de nadie”.

“Hasta el momento no escuché ninguna declaración del ministro de Gobierno Jorge Gonzalez o el Jefe de la Policía donde se refieran a todos los hechos y la inseguridad. Yo estoy muy intranquilo por mi familia y por mi, vivo en pleno centro, me preocupa salir a la calle porque sucedieron muchos hechos de inseguridad, no se trata de algo aislado”, continuó.

En cuanto a los controles que realiza la fuerza de seguridad provincial dijo que no tienen que ver con la inseguridad sino que “simplemente son para molestar a la ciudadanía, me parece que esta vez se les escapó la tortuga”.

Recordó que los malvivientes llegaron como dueños por su casa, subieron a la camioneta y se la llevaron. “Están todas las filmaciones, no me encuentro con los delincuentes de casualidad porque sentí que se puso en marcha la camioneta y dije que quizás era el vecino”, aseveró y dejó en claro que siempre estacionaba en la vereda de su domicilio.

Consultado por la respuesta de la Policía confió: “actuaron bien, llegaron rápido, fue todo perfecto, no tengo nada que objetar sobre su operatividad y profesionalidad, lo que digo es la parte de Inteligencia, de cómo permiten que pasen estas cosas. A mi me preocupa el día después. Me vine a Formosa para tener seguridad, y ahora eso la estamos perdiendo, hay una escalada de delitos que no tienen precedente en Formosa, si bien hubo muchos hechos aislados antes, ahora son muchos juntos, la ciudad de Formosa está muy vulnerable, si no paran esto vamos a vivir como en La Matanza”.

Los robos

Efectivos de la fuerza provincial investigan los robos de tres camionetas Toyota Hilux: dos negras y una blanca, que estaban estacionadas frente a distintos inmuebles en los barrios San Martín, Mariano Moreno y Don Bosco, de esta ciudad.

El primer caso ocurrió entre las 00:00 y las 09:40 horas de este sábado, en la calle Alberdi al 900 del barrio Mariano Moreno, donde el damnificado denunció en la Comisaría Sexta la sustracción de su camioneta Toyota Hilux GR, doble cabina, negra, estacionada en la vereda, frente a su vivienda.

Tras verificarse las cámaras de seguridad, se pudo establecer que los autores materiales serían dos hombres y se trabaja para identificarlos.

El segundo hecho se registró entre las 02:30 y las 09:30 horas en la calle Irigoyen al 1.600 del barrio Don Bosco, cuando el dueño dejó estacionada frente a su casa su camioneta Toyota Hilux SRX, doble cabina, blanca perlada y al salir ya no estaba.

El último caso se produjo en calle Padre Patiño al 1.000 del barrio San Martín, alrededor de las 03:00 horas y la Policía recibió el requerimiento esta mañana por la sustracción de una camioneta de alta gama Toyota Hilux, doble cabina, negra ploteada.

En los tres casos, la fuerza policial activó un operativo cerrojo en toda la provincia, que consiste en el cierre de ciudad mediante un estricto control en los accesos de entrada y salida.

Según los investigadores, estos robos se cometieron mediante el método conocido como “flipper”, un dispositivo que logra abrir y darle arranque a los vehículos, para lo cual los delincuentes necesitan que la llave original esté siempre cerca de la puerta del domicilio.

Está modalidad de robo de autos y camionetas gana fuerza en diferentes provincias del país y los integrantes de las distintas unidades operativas de la Policía provincial continúan con un arduo trabajo investigativo a fin de detener a los autores, recuperar los vehículos y restituirlos a sus propietarios.