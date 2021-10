Compartir

María del Carmen “Petu” Argañaraz, quien encabeza lista a concejal por el Frente de Todos, visitó el piso de “Expres en Radio” donde contó la gran “responsabilidad y compromiso” que le significa la candidatura para los comicios generales del 14 de noviembre. Contó que desde hace años trabaja en la ciudad y que siempre se mantuvo junto al vecino, escuchando reclamos, pedidos y trabajando en el aspecto social. “Hay una mirada de esperanza en la gente y hay expectativa, creo que estamos en el camino», manifestó, con el deseo de obtener una banca en el Honorable Concejo Deliberante capitalino.

Argañaraz, quien es comunicadora social, periodista y conductora contó cómo se dio su inicio en la política.

“Esto empezó en el trabajo cuando volví a Formosa, empecé en el canal, en radio nacional, comencé a trabajar en salud con el doctor Aníbal Gómez, empecé a hacer comunicación institucional que me encanta y ahí encontré la militancia, al peronismo, en el trabajo de territorio que hacía en ese momento con el operativo Por Nuestra Gente Todo, con las campañas de prevención, fue el puntapié donde yo acompañando desde lo profesional decía que desde la militancia comunicacional, profesional uno se va involucrando, desde lo comunicacional pasas a lo institucional, fue un paso necesario en el sentido de que uno se va involucrando de distinto lugar, primero sos espectador, somos los grandes observadores, los contadores de la verdad, el que cuenta las cosas en forma gráfica, audiovisual, después vas conociendo la gente, los barrios, fue algo natural porque mi familia jamás se dedicó a la política”, contó.

“La política es una forma de vida, no es que uno solo se pone en campaña y es candidata, no termina ahí, cuando empezamos en el año 2013 empezamos a construir un espacio, no era hacer campaña y desaparecer, el sublema Compromiso Formoseño se convirtió en una agrupación, fuimos sumando gente y comprometiéndonos desde otro lugar”, expresó.

“Sabemos lo que significa el progreso, el crecimiento y cómo tenemos que valorar y no naturalizar eso, tampoco lo bueno ni lo malo, hay que valorar las obras que significan gestión, planificación, un montón de cosas que hace alguien para que la gente viva mejor, sin planificación no se pude hacer nada, detrás de esto hay un equipo de personas y un conductor que hizo hacer tal cosa por tal razón, en el último tiempo creció muchísimo la jurisdicción cinco, falta mucho por supuesto, pero se avanza”, destacó.

En la parte social, su gran fuerte, contó que pudo gestionar alternativas para el cuidado de la salud. ”Fuimos cambiando de idea en la vida, nos ha pasado, empezar a entender que uno de los ejes fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida es la vida saludable, creo que hoy más que nunca lo sabemos para prevenir miles de enfermedades, a los 40 años empecé a correr, encontré en la actividad física también un lugar de calidad de vida y no dejé nunca de correr, detrás de la actividad física uno encuentra la alimentación saludable, cambia todo, en ese cambio uno se da cuenta que mejora la vida, el entorno y se contagia, en la actividad física cuando hablamos de comunidad hay otras cuestiones que tienen que ver con problemáticas sociales, la contención de la actividad física es contención social, esto de hacer deporte no es solamente juntarse a hacer deporte, es para entretenerse pero también está la contención social que es lo que nosotros hacemos, hay clases de zumba, escuelas de fútbol, de danza, ahí trabajamos porque es la forma, es el gancho para conocer al otro, no es para que nos vote, es fortalecimiento comunitario, un eje de comunidad activa”.

En otro tramo de la nota expresó qué le significa ser primera candidata a concejal del oficialismo. “Tengo mucha responsabilidad, es un reconocimiento pero también es responsabilidad y compromiso, encabezar una lista como mujer, hoy me toca a mi, pero somos un grupo de diferentes sectores, en cada uno de los compañeros que conformamos esta lista somos de distintos lugares y esa es la unidad de la que hablamos. Esto fue una sorpresa, con Marcelo Sosa nos llamaron y aceptamos con mucha alegría y con mariposas en el estómago, es un reconocimiento, nos obliga a redoblar esfuerzos, es más responsabilidad por eso les decimos a los dirigentes que se queden tranquilos, les pedimos el apoyo y nosotros ponemos lo mejor que tenemos en estos días, quedan menos de 15 días, le metemos con todo lo que se puede porque vamos sumando”, aseguró.

“Recorremos los barrios y hablamos con los vecinos, lo que nos dice la gente varía dependiendo del barrio, la gente quiere hablar, antes por ahí nos escuchaban pero ahora nosotros escuchamos más a la gente, pide, reclama y da propuestas, la gente está mucho más informada que en otros años”, subrayó.

“Creo que la idea en común es que desde el Concejo sabemos lo que se puede hacer y lo que no, pero tenemos que motivar, incentivar, proponer sí o sí y tenemos que articular, para que se haga efectivo lo que podemos ir haciendo en territorio, debemos saber lo que quiere el vecino, ver cómo gestionar, articular, estamos representando a la gente pero nos podemos mover fuera de eso. tenemos un importante compromiso social, formamos parte de una fundación y trabajamos socialmente, con la agrupación trabajamos políticamente, tenemos esa ocupación territorial que tiene que ver con estar con el vecino, no es solamente caminar como candidato y ya está, hoy me toca a mi y mañana quizás al que está al lado mío”, expresó.

“La descentralización de la Municipalidad no es solamente administrativa que es una gran necesidad, queremos igualdad de oportunidades y equidad territorial, que la gente en los barrios tenga todo lo necesario, que no tengan que ir al centro para hacer vida social o gastronómica”, manifestó.

También se refirió a los jóvenes formoseños y aseguró que “todo tiene que ver con escuchar a los jóvenes que quieren seguir estudiando, poder recibirse y tener trabajo en Formosa, el que no decide ir a la universidad, quiere trabajar y tener posibilidades de hacerlo, también está emprender, hay muchísimo por hacer con eso”.

“Los jóvenes están mirando qué hacer, no miran ser empleados, quieren emprender, poner un negocio y ahí está el Estado para dar una mano, la Subsecretaría de Empleo se mueve muchísimo ofreciendo cursos, hay muchos programas al respecto”, destacó.

“La gente quiere seguir creciendo, hay una mirada de esperanza positiva en la gente y hay expectativa, estamos en el camino, hay una coherencia en lo que dijo el gobernador respecto de la unidad, la vacunación y la reactivación económica y en ese orden se está dando, también tenemos que tener esa mirada positiva y eso es lo que hablamos con la gente, se nota en la gente la alegría”, aseguró.

“Con Marcelo Sosa formamos parte de un proyecto, no de un cargo, somos parte de este proyecto colectivo, queremos trabajar, venimos de origen de gente trabajadora que pudo acceder a la universidad porque es gratuita, pudimos recibirnos y devolver a la comunidad lo que hizo por nosotros y eso es una gran cosa, es muy importante, conseguimos trabajo y seguimos creciendo en un lugar que avanzó muchísimo por más que se diga lo contrario, hay que tener memoria, queremos trabajar, no venimos con un proyecto individual, esto no se termina después del 14 de noviembre, siempre estamos con la gente, nunca dejamos de estar y la gente lo sabe, en la pandemia ayudamos a la gente enferma, con la vacuna, estamos hasta ahora porque ese es nuestro compromiso”, finalizó Argañaraz.

