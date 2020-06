HCD: duro cruce entre concejales por la situación del vaciadero municipal

Compartir

Durante la sesión del HCD capitalino de ayer a la tarde, la Municipalidad adhirió a la Ley Provincial que prorroga la vigencia a las leyes de emergencia económica y financiera. El proyecto contó con el apoyo de todos los concejales oficialistas y la concejal Gabriela Neme, no así de la oposición.

Otro proyecto que se trató y que fue largamente discutido por los ediles fue la presentación del concejal Fabián Olivera quien pidió la presencia del intendente de la Ciudad, Ing. Jorge Jofré, del Secretario de Gestión Ambiental Municipal y la del encargado del vaciadero municipal para que expliquen la situación del lugar; solicitud que no fue aprobada y que además fue “tildada” por la concejal Elena García como “improcedente”.

“Lo único que pedimos es que Jofré o sus funcionarios vengan a informar sobre la situación del vaciadero, el Justicialismo se negó, no quiso que nadie venga a explicar nada”, contó el concejal radical al Grupo de Medios TVO.

Aseveró que evidentemente “esconden” algo por eso “no quisieron aprobar el proyecto”. “Nosotros mostramos la realidad y lo único que pedimos fue una explicación al respecto, porque sabemos cuál es la situación; que no quieran venir a decir que mediatizamos la cuestión, porque si yo estoy chicaneando y haciendo un show -como dicen ellos- que venga el Secretario a responder nuestras preguntas”.

“Durante la sesión el concejal Cáceres me respondió con un discurso que se aprendió de memoria; vino a decir lo que es ideal, pero lo real acá es que la situación del vaciadero es un caos. Que vengan a dar explicaciones”, sentenció Olivera

“La intención no es debatir entre nosotros el tema de la basura, nosotros queríamos invitar a los integrantes del Ejecutivo, no sé por qué tanto escándalo”, disparó.

Vale decir que desde el PJ quien tomó la palabra para responder fue el concejal Fabián Cáceres quien en principio lamentó que “la mayoría de los concejales de Cambiemos se presten al montaje de escena del concejal Olivera para sacar un redito político que no entendemos”.

“Tenemos que hablar con responsabilidad e informados”, dijo y brindó al honorable cuerpo detalles de cómo trabaja la Secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Formosa, que “a través de su Dirección de Gestión Ambiental todos los días del año realiza la recolección domiciliaria de los más de 151 barrios de la ciudad y 11 asentamientos, haciendo el levantamiento de 200 toneladas de residuos convencionales y 180 toneladas de los no convencionales que son depositados en el vaciadero”.