HCD: Herrera quiso pedir explicaciones sobre la compra de colectivos, pero le negaron la palabra

Durante la sesión del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa, el concejal capitalino de la UCR, Diego Herrera pretendió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de comunicación para exigir al intendente Jorge Jofré que informe sobre la compra de las nuevas unidades para el servicio de transporte urbano, pero lamentablemente no pudo hablar al respecto ya que junto a sus pares abandonó el recinto tras el fuerte cruce entre el presidente del Cuerpo, Diario Di Martino y el concejal Patricio Evans. “Le cortaron el micrófono a Evans y a mí tampoco me quisieron dar la palabra; el vecino tiene derecho a saber cuánto se gastó y que no hubo ningún manejo oscuro”, indicó el radical.

Primero, Herrera señaló que quieren que el Intendente Jofré informe cuánto gastó en la compra de las nuevas unidades para el servicio de transporte público de pasajeros, modalidad y cómo se va garantizar el desembolso. “Hasta el momento no tenemos ninguna información nosotros”, cuestionó.

“Nosotros como representantes y garantes de los vecinos queremos saber cuánto realmente pagó el Intendente por los colectivos, porque hay varias informaciones al respecto; primero en Comisión nos dijeron que iban a salir 140, después 180, luego 160 y ahora resulta que 190. Queremos que nos digan cuanto se gastó porque al ocultar la información nos llevan a pensar que estamos ante otro manejo fraudulento de los fondos”, afirmó.

Seguidamente, el concejal consideró que está “perfecto” que ya estén los colectivos, pero piden “transparencia”. “Hasta ahora, el Intendente que ya compró las unidades no dice cómo las compró, ni cuanto costaron. No entiendo por qué no se informa algo que ya habíamos pedido con anterioridad. El concejal Delguy en su momento dijo que iban a poner de garantía la Municipalidad”, aseveró.

“Cuando nosotros votamos a favor de que el Ejecutivo realice la compra pedimos que a penas se compre o antes nos tenían que informar, compraron y no informaron al Concejo, es decir, no quieren transparentar, nos ocultan nuevamente la información. El vecino tiene el derecho de saber cuánto se gastó y que no hubo ningún manejo oscuro en esto, hoy cuando se quiso pedir el tratamiento ni siquiera pudimos hablar, nos negaron la posibilidad, es realmente vergonzoso y lamentable”, sentenció Herrera.