HCD: Ruíz Díaz pide incorporar una comisión de «Género, Diversidad y Equidad»

Ayer, la concejal capitalina Celeste Ruíz Díaz presentó un proyecto de Ordenanza para modificar el Art 44 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante a fin de incorporar a las comisiones ya existentes la comisión de «Género, Diversidad y Equidad».

«Atento a los tiempos que corren, con la Ley Micaela en vigencia es de suma importancia que todos los estamentos del Estado estemos en concordancia con los nuevos tiempos que corren y nos capacitemos y formemos con perspectiva de género. Poder tratar los temas municipales con una visión transversal sin dudas nos ayudará a generar una sociedad más empática e igualitaria», explicó Ruiz Diaz en comunicación con el Grupo de Medios TVO.

Reconoció que a diferencia del ámbito provincial en lo municipal se avanzó en este sentido ya que «por ejemplo el intendente Jorge Jofré creó la Dirección de Género, con lo que en su momento públicamente me manifesté a favor y también se capacitó a los municipales en cuanto a la Ley Micaela».

«El HCD tiene que estar a la altura de las circunstancias. El año pasado tuvimos proyectos que tienen que ver con la cuestión de género, entonces se sentía la ausencia de un espacio acorde para debatir estas cuestiones», dijo.

Y cerró diciendo que no solo pide la incorporación de dicha comisión, sino que «en el artículo segundo planteó la capacitación -no solo de los concejales sino de todo el personal en el marco del Concejo Deliberante- sobre la Ley Micaela para poder desempeñarnos en cada ámbito con perspectiva de género».