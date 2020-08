HCD: tenso cruce porque se “habría consensuado” un proyecto, pero el oficialismo dio marcha atrás

Compartir

Una “acalorada” sesión se vivió ayer en el Honorable Concejo Deliberante donde se habría pactado el tratamiento y aprobación del proyecto para eximir del pago de tasas municipales a comerciantes que no pueden trabajar debido a las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus; también en el mismo estaba la flexibilización en el pago de las tasas municipales para los vecinos. Si bien esto se habría “consensuado”, al momento de informar al respecto el concejal Adrián Muracciole pidió que “vuelva a Comisión” para “mejorarlo”, lo cual generó el enojo y repudio por parte de los ediles de la oposición. Vale decir que el proyecto fue “girado” desde la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuenta donde el mismo es presidente, sugiriendo su “sanción” por considerarlo “procedente”.

Asimismo, otro proyecto que sí fue aprobado por unanimidad fue el enviado por el Ejecutivo Municipal para la creación del “Banco de tierras municipal”. La miembro informante fue la concejal Elena García -PJ- quien aseguró que “la ordenanza contiene lo que es inmueble y cierta parte de regulación de cambios de uso del suelo relacionados con el Código Urbanístico y otras ordenanzas ya existentes para regular ciertos aspectos de los parcelamientos, loteos y subdivisiones de inmuebles”.

Con la creación del mismo se busca “integrar el banco de tierras municipal elaborando un registro de las tierras municipales clasificándolas, cuantificándolas indicando su uso, forma de adquisición, estado de ocupación, ubicación, etc”.

Cruce de concejales

Por otro lado, el momento donde se cruzaron los concejales de la oposición y del oficialismo se dio cuando iban a tratar el proyecto que propicie medidas de flexibilización, fraccionamiento y emplazamiento de deudas municipales, donde varios levantaron la voz y el presidente del honorable cuerpo, Darío Di Martino intervino pidiendo ante todo respeto.

El primero en reflexionar fue Muracciole quien dijo que el proyecto ingresó hace dos semanas y fue presentado por el bloque radical y el bloque Floro Eleuterio Bogado. “Nosotros como bloque lo hemos analizado y hemos encontrado varias falencias. En primer lugar el proyecto planteaba una nueva moratoria lo cual nos parecía bastante equivocado; el segundo problema es que no se tenía plazos; también en el artículo tres del proyecto original se planteaba una condonación de deudas para aquellos comercios, profesionales, etc afectados por la pandemia, pero no se establecía el plazo de deuda a condonar”, expuso.

“Debo reconocer que con varios concejales de la oposición hemos avanzado en mejorar el proyecto original; pero a mí me parece que hay cosas que se pueden seguir mejorando en conjunto y por eso pido que vuelva a Comisión”, aseveró.

En respuesta a los dichos del edil justicialista, el concejal radical Gerardo Piñeiro se mostró “sorprendido” porque “había buena predisposición, Muracciole es el presidente de la Comisión donde está el proyecto que estamos tratando, es quien llevó las distintas posturas para llegar a dictar el dictamen en comisión” por ende consideró una “estafa” a la cual cayeron. “Tras varias horas de trabajo viene y dice falsedades; llegamos a un acuerdo y viene a la sesión a decir esto, pero bueno cada uno sabe lo que hace, evidentemente la palabra no tiene valor en los tiempos que nos toca vivir”, disparó.

Por su lado, el concejal opositor Fabián Olivera sostuvo que “tengo que reconocer que en el recinto está muy marcado quiénes son los concejales que responden a Jofré y quienes al Gobernador. Hemos hablado con los concejales de Valores por eso me sorprende la actitud de lo mismos”.

“Con este proyecto hubo voluntad de diálogo y se hicieron modificaciones, por ende es lógico que a nuestro bloque nos sorprenda la actitud y no entendamos lo que está haciendo Muracciole, venimos de una Comisión en donde se ha consensuado todo y en donde en ningún momento manifestó lo que acaba de manifestar en el recinto”, disparó indignada la concejal Celeste Ruíz Diaz.

Finalmente, tras varios cruces de palabras, se votó que la propuesta vuelva a Comisión.