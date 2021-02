“He llorado de la emoción”: Thalía celebró el éxito de su primer disco como solista a casi 31 años de su lanzamiento

Compartir

Thalía celebró con un emotivo mensaje el éxito alcanzado por su álbum debút a casi 31 años de su lanzamiento, y es que el material discográfico se convirtió en el número uno de discos descargados en iTunes México durante las primeras horas de este 31 de enero.

“¡He llorado de la emoción! Estos discos nos ayudaron a ser fuertes en nuestra adolescencia y a encontrar un nuevo camino de amor y respeto a nuestra individualidad y personalidad única. Los diferentes seguimos juntos en nuestro mundo de cristal”, tuiteó la cantante mexicana desde su cuenta oficial.

“¿ Así me despiertan? Todo esto es el cariño y amor que hemos construido por toda una vida! Más de 30 años de nuestra historia de amor. ¡Esto es increíble! En verdad no tengo palabras para expresar mi emoción y agradecimiento” agregó la artista junto a una serie de emoticonos que expresaron su sentir.

El álbum debut de la famosa cantante, titulado Thalía, logró superar las descargas a través de iTunes México del material discográfico más reciente del cantante colombiano Maluma y de la banda mexicana liderada por León Larregui, Zoé.

Sin embargo, este no es el único álbum que logró posicionarse en los primeros lugares de álbumes descargados en iTunes México. De acuerdo con la lista compartida por la cuenta Thalia Media vía Twitter, el álbum Love llegó a posicionarse en el número cuatro de discos más descargados.

Asimismo, el material discográfico de la cantante lanzado en 1991 titulado Mundo de cristal se colocó en la posición octava de la lista de álbumes más descargados del reproductor multimedia y tienda de contenidos.

Este logro ocurre unos días después de que la mexicana anunciara la llegada de su discografía completa a todas las plataformas digitales de reproducción musical: “¡Amores!, ¡Emoción total! Ya pueden escuchar mi música, desde los inicios, en su plataforma digital favorita”.

“He estado esperando esto por mucho tiempo y el fin ya están todas esas canciones de mis primeros discos. Thalía a la antigua disponible para que las reproduzcan cuantas veces quieran. ¡Que las disfruten!”, expresó la artista a través de su cuenta oficial de Instagram.

El álbum début de la cantante mexicana fue puesto a la venta el 9 de octubre de 1990 y contiene éxitos inolvidables como “Saliva”, “Pienso en ti” y “Un pacto entre los dos”. Poco tiempo después de su lanzamiento, el material discográfico se convirtió en un éxito y causó revuelo en los segmentos más conservadores de la sociedad mexicana.

