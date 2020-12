Hecker auguró “un crecimiento importante de la economía”

Compartir

Una macroeconomía más ordenada y la normalización de la actividad a partir de un control de la pandemia son factores que, para el presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, permiten augurar “un crecimiento importante de la economía” y una menor inflación para 2021.

“Soy muy optimista con respecto al año que viene. Me parece que la economía va a crecer en un escenario en donde la pandemia, que es el condicionante de todos nosotros, se va controlando a partir de una vacunación masiva, de modo que la segunda mitad del año la actividad casi se normaliza”, dijo Hecker.

En ese sentido, dijo que no piensa en “soluciones mágicas” pero que ve “un crecimiento importante de la economía y no sólo un rebote” ya que advierte “una proyección de inversión en empresas, cierta diversificación que empieza a materializarse que, de a poco y con prudencia, nos deja en condiciones de crecer”.

“Veo una macro que se va acomodando. El ministro de le Economía (Martín Guzmán) hizo un gran trabajo en la reestructuración de la deuda con los privados y pienso que va a hacer lo mismo con el FMI. Si a eso sumamos el crecimiento de la recaudación de impuestos, podemos pensar en un escenario bastante más tranquilo que el que tuvimos hasta aquí”, afirmó Hecker.

En cuanto a la reducción de la tasa de inflación, el presidente del BNA dijo que habrá que “trabajar activamente” para lograr ese cometido a la vez que señaló que la proyección del 29% que plantea el Presupuesto 2021 “es plausible” y que “sería una avance”.

“El año pasado fue del 54% y este año serán 20 puntos menos. Es importante que se continúe un sendero de descenso de la inflación hasta alcanzar niveles compatibles con el crecimiento sostenible a largo plazo”, apuntó Hecker.

