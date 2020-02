Herencia «M»: se conocerá el impacto real en la economía de la era Macri

Compartir

El INDEC dará a conocer esta semana el nivel de la actividad económica de la Argentina a diciembre de 2019, con lo que quedará plasmado el número final del impacto que sufrió tras los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Es decir, la verdadera herencia «M» que recibió Alberto Fernández.

En noviembre la actividad económica se contrajo un 1,9% interanual, un dato que sin embargo fue mejor al esperado por el mercado. Por otra parte, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) cayó un 1,7% respecto al mes anterior, mientras que en el acumulado de los once meses del 2019 registró un retroceso del 2,3% comparado con igual período del 2018, señaló el INDEC. En base a estas proyecciones, la caída del PBI de 2019 sería mayor al verificado en 2018, cuando retrocedió 2,5%.

En noviembre del año pasado, el comercio mayorista y minorista registró un retroceso interanual del 5%, la construcción cayó 6,9% y la industria bajó 4,8.

En el plano cualitativo, el INDEC dio cuenta que el 37,9% de los empresarios consultados consideraron que la demanda interna fabril continuará en baja en los próximos meses, al menos hasta febrero inclusive, contra un 16,9% que anticipa una mejora, mientras que el restante 45,2% consideró que no habrá variantes.

En cuanto a las exportaciones, el 22,4% de los empresarios consideró que disminuirá en el corto plazo, contra el 20,3% que anticipó una mejora, mientras que el 57,3% no vislumbra mayores variantes.

Por contrapartida, las subas en el nivel de actividad se anotaron en el sector agropecuario subió 1,5 % impulsado por la mayor cosecha de trigo y maíz, la generación de electricidad y agua el 4,5% y hoteles y restaurantes el 1,8%; las actividades inmobiliarias y de alquiler el 0,2%; Transporte y comunicaciones 0,3%.

La suba en el sector de Agricultura y Ganadería se vio impulsada por una campaña de trigo que apunta a ser récord, a pesar de la falta de lluvias durante diciembre.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, se recolectó la cifra récord de 19,5 millones de toneladas, 500.000 más que el año pasado, debido «a la tecnología» invertida en la producción, que compensó la falta de humedad.

En medio de este panorama, el Banco Central publicó días atrás el primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, con las proyecciones de los analistas para los próximos meses. Allí se destacó que la inflación esperada para 2020 alcanzará el 41,7% interanual (-0,6 p.p. con respecto al último informe), mientras que la actividad caería 1,5% (-0,1 p.p.). Por su parte, para diciembre, es espera un dólar a $78,7, con una tasa Badlar cerca del 28%.