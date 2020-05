Hermana de formoseño varado en Tailandia pide ayuda para que pueda regresar al país

Compartir

Lorena Pedrozo, hermana de un formoseño que junto a un grupo de 3 amigas también de Formosa se encuentra varado en Tailandia a donde viajaron para celebrar su cumpleaños, pidió ayuda de las autoridades gubernamentales para que puedan regresar al país y a la provincia ya que debido a la pandemia de coronavirus no pudieron hacer el viaje de retorno que tenía fecha para marzo y están subsistiendo como pueden gracias al giro de dinero que le realizan sus familiares para que puedan alimentarse. Según manifestó Pedrozo, el viaje de regreso vale unos 200 mil pesos, dinero con el que no cuentan y es por ello que pide auxilio a las autoridades pertinentes con el fin de que puedan volver de la isla donde además se encuentran confinados con alrededor de 100 extranjeros.

“Esto es algo que nos inquieta y nos preocupa mucho, estamos bastante angustiados porque como dice mi hermano, el paraíso se convirtió en un infierno, ellos están desde febrero en Tailandia, fueron a festejar el cumpleaños de mi hermano y se vino el tema de la pandemia, de las restricciones y no pudieron regresar, al principio se solventaron con lo que les había quedado de lo que tenían de fondo para vacacionar y después pidieron asistencia nuestra así que estamos transfiriendo dinero, mi mamá es jubilada y hasta un sueldo entero tuvo que transferir, hoy están llevando una vida bastante austera, no la están pasando bien porque allá también están las restricciones del aislamiento, está mi hermano con 3 amigas, son un total de 15 argentinos entre 100 personas extranjeras más los isleños nativos. Ahora están viviendo en un hostel que por los costos se tienen que cambiar, ir a un lugar de cabañas que es un poco más accesible y donde solo algunos están habilitados porque ellos también hacen cuarentena, con los alimentos es lo mismo, la accesibilidad es escasa, solo se consigue lo básico como arroz, huevo, pescado, pollo, las sopas típicas y tienen un gasto diario de 650 pesos más o menos en dólares por tener este impuesto de país agregado al 30%, ellos están realmente aguantando. La agencia de donde reprogramaron los vuelos no se los reprogramó, ellos tenían fecha de regreso el 24 de marzo, no pudieron volver y hasta el día de hoy no lo pueden hacer. Nosotros estamos muy angustiados, a esta altura ya nos preocupa y queremos ver las vías posibles para que nuestro hermano y sus amigas puedan volver porque la parte economía para sustentarlos no es la más apropiada hoy”, relató.

Respecto a si se pusieron en contacto con autoridades del sector de repatriación en los vuelos que podrían venir al país, indicó que “estos días parece que volvieron algunos repatriados y según me informó mi hermano tuvieron que pagar unos 200 mil pesos, esas son las personas que tienen un poder adquisitivo alto, ellos agotaron todas las instancias, desde enviar cartas haciendo sus pedidos totalmente claros a todas las instancias gubernamentales, ONG’s buscando las alternativas posibles como para agotar hasta lo último y poder regresar porque a esta altura se está haciendo insostenible ya que están desde febrero, más allá de que no hay casos mantienen todas las medidas de prevención y es una isla, la están pasando mal, están llevando una vida austera, quieren regresar y nosotros también queremos buscar la forma de que puedan volver a casa”.

Sobre las posibilidades de que puedan trabajar en el destino, conocido mundialmente como un “paraíso” y donde muchas veces los turistas ganan dinero cumpliendo algunas labores propias de la zona, explicó que “la verdad es que mi hermano me cuenta que la mayoría de los pobladores son isleños nativos con la cultura del lugar, desconozco cuáles son las características de cómo se manejan ellos a nivel economía, pero sí me cuentan que la vida es muy natural, tienen una cultura diferente a la nuestra, no pueden emprender nada de lo que esté al alcance de sus posibilidades hoy según las características de lo que a cada uno se le dijo, mi hermano está en relación de dependencia y mucho no puede hacer, esa es la situación angustiante y peor porque mantener la salud de ellos es lo más importante pero hoy la salud también va de la mano de la economía, la salud es principal pero deben tener un medio para sustentarse e ir pasando este tiempo que les toca transitar que de hecho va a ser de gran aprendizaje, considero que ya es momento de volver a casa”.

Señaló en ese sentido que los únicos formoseños no son él y sus 3 amigas, “son 15 argentinos entre las 100 personas extranjeras del lugar, formoseños son 4 y algunos más, no sé la cifra exacta pero sí sé que al margen del grupo de mi hermano y sus 3 amigas hay algunas más, no sé si son dos o tres personas, pero sí hay más formoseños ahí”.

En otro tramo de la nota, aseguró que en el caso de que puedan volver, no cuentan con la cifra de 200 mil pesos para abonar un pasaje, por lo que pide mayor accesibilidad en esto. “No tenemos el dinero para que vuelva si es que los vuelos salen 200 mil pesos, no contamos con esa posibilidad, si hubiesen sido cifras menores uno puede hacer un esfuerzo y enviar, si lo hubiésemos tenido ya lo hubiésemos hecho sin pensarlo dos veces porque se trata de nuestro hermano, es familia pero en este momento no contamos con esa cifra de ninguna manera”, aseveró.

Para finalizar se refirió a qué seguirán haciendo hasta encontrar una solución. “Estamos viendo las vías, hasta ahora hubo respuestas de omisión por parte de las entidades y la parte gubernamental, no recibieron una respuesta favorable de asistencia hasta el momento, nosotros tenemos la esperanza de que puedan abrir alguna vía de solución, creo que eso es posible, por lo menos darnos la posibilidad de pagar una cifra menor para poder traerlo y ver alguna posibilidad, mantenemos la fe de que esto sea solucionable, se entiende la situación mundial que realmente toca a todos con respecto a la salud que es lo primordial pero manteniendo todas las medidas preventivas posibles creo que existe la posibilidad de que pueda regresar siguiendo el itinerario y los mecanismos de prevención para que pueda volver a casa. No la están pasando bien, él me dice que perdió peso, están haciendo lo posible por aguantar el día a día y de mantener la paz y la calma en medio de todo esto”, culminó.