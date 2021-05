Hermano de la mujer que murió en un CAS: “Fue un total abandono, la dejaron a la buena de Dios”

Compartir

El lunes a la mañana, personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena en el Centro de Atención Sanitaria (CAS) que funciona en la Escuela Nº 3 por ser positivos a coronavirus hallaron el cuerpo sin vida de Juana Gómez (60), quien durante la noche del domingo habría pedido atención médica porque no se sentía bien, pero según relataron los testigos la asistencia jamás llegó y la misma murió sola en su cama.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Gumercindo Gómez, hermano de la misma, aclaró que actualmente está radicado en la ciudad de Viedma, provincia de Rio Negro, pero “estoy al tanto de lo que pasó con mi hermana, y de lo que sucede en la provincia”.

“Estuve en contacto permanente con la familia de mi hermana, desde el momento en que ella quedó internada en el Hospital Central el día viernes, le hicieron un test rápido y salió positivo a coronavirus, ella ya iba con insuficiencia cardiorrespiratoria y tenía fiebre, entonces le pusieron oxigeno que lo tuvo hasta el sábado a la noche. El domingo al mediodía le informan que la van a trasladar a un centro de aislamiento”, recordó el hombre.

Añadió que “ella estaba en un hospital donde la atendían como corresponde, pero la sacaron de ahí para llevarla a un lugar donde no se cuenta con atención médica sino con custodia policial, donde no permiten la visita de familiares”.

Seguidamente confió que Juana tenía una patología previa por eso no se explica cómo puede ser que la hayan llevado a un lugar como el CAS. “No entiendo cómo la sacaron de un lugar donde estaba siendo atendida correctamente, donde había médicos, oxigeno, etc, para llevarla a un lugar donde no hay nada. Fue un total abandono, la dejaron a la buena de Dios”, lanzó.

Por otro lado, Gómez recordó que el domingo a las 17:46 horas “yo hice una videollamada con ella donde la noté desmejorada, hablaba con dificultad porque no podía respirar. Me contó que la noche anterior le habían sacado el oxígeno y estaba muy esperanzada de recuperarse”.

“Tengo entendido que después empezó con la desmejora, pidió por favor que las chicas que estaban con ella llamen a un médico; después a las 23:30 horas vinieron enfermeros o doctores a controlarle, pero no dijeron nada y así como llegaron se fueron. No la medicaron y tampoco la llevaron a un lugar con mejores condiciones para atenderla”, aseveró.

Disparó finalmente que las autoridades de salud son un “desastre” porque “no son capaces de llamar a los familiares para dar una explicación, no quieren dar la cara porque saben perfectamente que actuaron mal y cometieron el delito de abandono de persona”.

