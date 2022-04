Hermano de la victima de femicidio en Laishí: «Es una locura todo, cinco chicos quedaron sin mamá»

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, José, hermano de Dina Silvestre, la mujer que días atrás fue asesinada por su ex pareja y luego se suicidó en Misión Laishí, dijo que «es una locura todo» y que «cinco chicos se quedaron sin su mamá».

«Ella no estaba en pareja con el hombre, había terminado la relación hace algún tiempo», sostuvo y agregó que el sujeto la acosaba permanentemente.

«Ella tenía cinco hijos, quienes se van a quedar con su abuela y una tía. Hasta ahora no hubo asistencia por parte del Estado, a través de las redes sociales hubo colectas para ayudar a los chicos que tienen 2,4, 6, 8 y 10 años», aseveró el hombre.

Y cerró: »es una locura todo, estamos conmocionados por lo que pasó, no podemos creer lo ocurrido».

El hecho

El sábado a la madrugada, Rito Caballero de 28 años que se encontraba alojado en la Comisaría de Misión Laishí se fugó por el techo de la celda, se dirigió a su domicilio donde mantuvo un altercado con la ex concubina, a quien asesinó con un arma blanca y posteriormente se suicidó.

Los efectivos policiales notaron que el detenido por «Robo en Poblado y en Banda Agravado por la participación de Menores» no estaba en su celda al momento de efectuarse el relevo de guardia y control de los internos; fue entonces que de forma inmediata se dispuso un operativo de búsqueda por toda la localidad y zonas de influencia.

Tal es así que, durante ese operativo, alrededor de las 9 de la mañana, vecinos del barrio La Nueva Laishí informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer sin signos vitales en un sector de ladrillerías.

Al llegar al lugar, constataron el cuerpo de una mujer con lesiones, a prima facie de arma blanca y sin vida. Fue identificada como Dina Silvestre, de 34 años, ex concubina del hombre que estaba siendo buscado por la Policía.

Minutos después de ese hallazgo, los investigadores tomaron conocimiento sobre el hallazgo de otro cuerpo sin signos vitales, perteneciente a un hombre, también en el sector de ladrillerías del barrio Agua Potable. En el lugar reconocieron al causante que estaba siendo buscado por los efectivos.

Se puso en conocimiento de la situación al juez de turno, fiscal y policía científica, quienes, junto al Subjefe de la Policía, Comisario General Cirilo Bobadilla, arribaron al sitio dirigiendo las actuaciones judiciales respectivas, disponiendo el magistrado el traslado de ambos cuerpos a la morgue del Poder Judicial para la autopsia pertinente y posterior entrega a familiares para velatorio e inhumación.

En la faz judicial, se dispuso la sustanciación de una causa por «Evasión».

Separación del cargo

En cuanto a la parte administrativa interna, la Jefatura de Policía dispuso la sustanciación de un sumario administrativo y separación del cargo al jefe de la comisaría junto a la totalidad del personal que se encontraba de guardia el día viernes, a fin de establecer la responsabilidad de cada uno de ellos por la fuga del detenido.

Por otra parte, según se pudo saber, el causante se encontraba detenido en sede policial desde junio del año 2021 por el delito antes mencionado, contando además con otros antecedentes de delitos contra la propiedad, las personas y dos por violencia de género.

