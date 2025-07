Hernán Arias aclaró polémica por el Festival Bien Criollito: «No hay ninguna estafa»

En una entrevista exclusiva con el programa “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, el reconocido artista folklórico formoseño Hernán Arias rompió el silencio sobre las acusaciones de falta de pago a proveedores del Festival Bien Criollito.

Arias desmintió rotundamente cualquier estafa y aseguró que se encuentran asumiendo los compromisos dejados por una productora tercerizada que no cumplió con sus obligaciones.

La polémica surgió en las últimas horas a raíz de publicaciones en portales de noticias online que señalaban irregularidades en el pago a quienes brindaron servicios para el exitoso festival, realizado semanas atrás.



Ante la consulta Arias se mostró “muy tranquilo” y explicó la situación.

“Nosotros hemos contratado una productora, la cual no hizo su trabajo y bueno, nosotros quedamos expuestos y asumiendo los compromisos que ha dejado el festival”, afirmó el artista.

Subrayó que, a pesar de la exposición, no hay “ninguna estafa para nada”. “Andamos libremente por la calle, asumiendo los compromisos, vamos, volvemos, entramos y salimos en nuestra provincia para buscar el pan de cada día”, enfatizó.

Arias detalló que la logística y organización del festival fueron tercerizadas a una productora, una práctica común en este tipo de eventos. Sin embargo, “los compromisos que ellos no hayan hecho, el trabajo que no hayan realizado, el que pone la cara y está al frente es el artista”.

El músico, quien se encuentra de gira en Salta, manifestó su sorpresa por la difusión de estas “noticias que perjudican”. Al respecto, hizo referencia a la inexactitud de algunas publicaciones, mencionando que en un portal se utilizó la foto de otra artista en lugar de la suya.

“La noticia falsa o las que perjudican es lo que más rápido se comparten o se entiende mal”, lamentó.

Ante la situación, Hernán Arias confirmó que su equipo legal ya está tomando cartas en el asunto. “Vamos a hacer presentaciones judiciales a esta productora”, aseguró, dejando en claro que buscarán acciones legales contra la empresa que no cumplió con el servicio para el cual fue contratada. Si bien no mencionó el nombre de la productora, se entiende que la situación no es ajena al ámbito de la organización de eventos en la región.

Es importante la aclaración de Arias y la necesidad de conocer “el derecho a réplica del artista para conocer más o menos este lado de la historia”.

La entrevista concluyó con el agradecimiento de Arias por la oportunidad de explicar lo sucedido y su compromiso de seguir adelante con su carrera y sus compromisos.