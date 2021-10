Hernán Crespo dejó de ser el técnico del San Pablo: en qué club argentino suena

Compartir

El entrenador dejó su cargo en el conjunto brasileño y podría regresar a la Liga Profesional. Él y Miguel Ángel Russo están en la carpeta de un grande.

El ciclo de Hernán Jorge Crespo llegó a su fin en el San Pablo. De muy floja campaña en el Brasileirao, el club paulista anunció la desvinculación del entrenador tras una decisión que fue “de común acuerdo” entre la dirigencia y el DT.

Es que el Tricolor marcha en la posición número 13 del campeonato doméstico, lejos de la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores y sin lugar en la Sudamericana. Con 6 victorias, 12 empates y 7 derrotas en sus 25 presentaciones, el gigante de la región suma 30 unidades que no conforman a sus simpatizantes.

“San Pablo Fútbol Club informa que Hernán Crespo dejó el cargo de director técnico del equipo este miércoles 13. La decisión se tomó de mutuo acuerdo tras una conversación entre el técnico y la directiva del Tricolor”, informó la entidad a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. “Durante ocho meses, Crespo lideró al equipo para ganar el Campeonato Paulista y trabajó en 53 partidos, con 24 victorias, 19 empates y diez derrotas, consiguiendo el 57,23% de los puntos”, agregó el documento. El club no ganaba el torneo estatal desde 2005, pero la conquista regional no fue suficiente para continuar con su proyecto.

En este contexto, Crespo figura en la carpeta de San Lorenzo como posible reemplazante de Paolo Montero. Valdanito y Miguel Ángel Russo son las primeras opciones del Ciclón, en caso de que el uruguayo decidiera dejar su cargo.

Mientras tanto, el Cuervo recuperó a Andrés Herrera para el clásico del domingo frente a River, por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La noticia fue recibida positivamente por Montero, quien lo tendrá entre los titulares para salir al Monumental, tras su ausencia en la derrota con Colón de Santa Fe (2-1) por una contractura en el recto anterior del cuádriceps derecho. El defensor ocupará el lugar de Alexis Flores.

Ahora la decisión de los próximos días correrá por mantener el esquema o regresar a la línea de cuatro en el fondo, con el agravante de no contar con un lateral izquierdo natural por las lesiones de Gabriel Rojas y Bruno Pittón. La chance que se abre el ingreso de Nicolás Fernández Mercau en ese puesto, más allá de ser un volante por esa banda.

San Lorenzo suma 17 puntos en el campeonato, lejos de los puestos de arriba, y el objetivo pasará por meterse en la Copa Sudamericana 2022 al final de la temporada. Sin embargo, el compromiso ante River -actual puntero- podrá ser determinante para el futuro del actual estratega charrúa. Y en la comisión directiva ya analizan a sus posibles reemplazantes.

San Pablo Fútbol Club informa que Hernán Crespo dejó el cargo de director técnico del equipo este miércoles 13. La decisión se tomó de mutuo acuerdo tras una conversación entre el técnico y la directiva del Tricolor. También dejaron el club Juan Branda (entrenador asistente), Alejandro Kohan y Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (entrenador de arqueros) y Tobías Kohan (analista de rendimiento), que llegaron al Tricolor junto con el entrenador.

Durante ocho meses, Crespo lideró al equipo para ganar el Campeonato Paulista y trabajó en 53 partidos, con 24 victorias, 19 empates y diez derrotas, consiguiendo el 57,23% de los puntos. . El equipo también estuvo comandado en otros cuatro partidos por el asistente Juan Branda, cuando el argentino se recuperaba del Covid-19.

San Pablo agradece a los profesionales el trabajo y la dedicación demostrada durante todo el período en que defendieron nuestros colores, y por ganar el título estatal, un triunfo que no se logra desde 2005. Inmediatamente, el Club abrirá un proceso de búsqueda en el mercado por parte del nuevo entrenador.

