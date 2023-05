Hernán Lacunza le puso techo a la inflación del 2023 y habló de dolarización: «Es un absurdo»

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, señaló hoy que ya no hay margen para tener estos niveles de déficit fiscal y advirtió que «si se sigue financiando con emisión o con dólares, la inflación se va a ir a 300 puntos».

En diálogo con el programa «Si Pasa, Pasa», que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Lacunza explicó que para bajar la inflación «hay que hacer lo contrario a la magia y lo mismo que hacen los países hace 40 años, cuando la inflación era un problema endémico».

Lacunza volvió a hablar de dolarización

Y agregó: «Para que la gente entendiera que había que bajar el gasto público hubo que tener una inflación del 130%».

Lacunza, que subrayó que este gasto público es «infinanciable», reconoció: «Lo que más me preocupa es la dolarización, que es un absurdo, por el lugar que está ocupando en el debate público. Si fuese tan fácil se haría».

Por otra parte, aseguró que «con la inflación que hay, la pobreza está arriba del 40 por ciento, pero no va a bajar de 22 de un día para el otro sino que tiene que ir persistentemente a la baja», y detalló que «es el principal factor que está subiendo a la pobreza».

Asimismo, Lacunza adelantó que este año va a ser de 150% y criticó que «para seguir así se necesita cada año 50 puntos más de inflación».

Y criticó duramente al Gobierno: «Me preocupa la inconsistencia de todo el plan. Tienen todo atornillado, pero se desajustó todo desde antes del actual ministro. Lo que se está haciendo ahora es tratar de aguantar postergando pagos de importaciones o deudas, anticipando ingresos como con Brasil, China o el FMI e ingresando deudas».

«Me preocupa esta situación porque el futuro no es este Gobierno sino los argentinos, que somos los que tenemos que pagar esta hipoteca», confesó.

Por último, recordó que «el Plan Platita de 2021 agregó 50 puntos de inflación para el 2022″ y remarcó que «con esta inflación, los efectos no los ves en un año sino tal vez en un mes».

Qué dijo sobre la dolarización y su rol en JxC

En otro momento de la nota, el economista de Juntos por el Cambio dio cuenta de su rol en el espacio: «Se verá con el tiempo si seré Ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta» y afirmó que están trabajando en un programa, «después el Presidente eligirá su equipo».

Por otro lado, en relación a la dolarización, el ministro afirmó que es «un absurdo, pensar la dolarización en estos términos» y concluyó: «lo que más me preocupa es el lugar que esto está ocupando en el debate público, somos permeables a los atajos y fórmulas mágicas».

