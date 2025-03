Hernán Lirio habló del mal momento que atravesó por su perro: «Es mi hijo»

Hay vínculos que trascienden las palabras, conexiones que desafían lo convencional. Hernán Lirio ha encontrado en Ramoncito, su perro, un compañero de vida, un confidente y un motivo de lucha. Hoy, atraviesan juntos un momento difícil: a su mascota le diagnosticaron síndrome de Cushing, una enfermedad hormonal grave que afecta a los perros cuando sus glándulas suprarrenales producen un exceso de cortisol. En diálogo con Teleshow, el conductor de televisión se refirió en detalle al estado de salud de su leal compañero.

“Cuando tuve el diagnóstico casi me muero, se me vino el mundo abajo. Removí cielo y tierra para salvar a Ramoncito”, confiesa Lirio a este medio. Y es que las estadísticas no son alentadoras: tras la detección de la enfermedad, los animales suelen tener un promedio de vida de tres años. La dolencia provoca la caída del pelo, la hinchazón del abdomen y dolores musculares. Pero Lirio no se resignó. Investigó incansablemente, consultó especialistas y encontró una esperanza.

“Junto al Dr. Romero y su equipo, comenzó un tratamiento con trilostano, el fármaco más utilizado para el Cushing. Después, el endocrinólogo Diego Miceli me sugirió un innovador tratamiento con ácido retinoico. Es muy importante que la gente sepa que si el perro toma mucha agua, tiene la panza hinchada y se le cae el pelo, hay que llevarlo urgente al veterinario”, advierte Lirio.

Los esfuerzos no fueron en vano. Tras seis meses de medicación, Ramoncito experimentó una notable mejoría: recuperó su pelo, su pancita volvió a su tamaño normal y su energía de cachorro regresó. “Los médicos me dicen que si sigue así, el pronóstico es bueno”, dice con emoción. Pero el camino no ha sido fácil: casi en simultáneo con el diagnóstico de Cushing, los veterinarios descubrieron un tumor en su hígado. En solo un mes, el crecimiento alcanzó los cinco centímetros. La operación para extirparlo fue un trance angustiante. “No podía parar de llorar y rezar durante esa hora que duró la cirugía”, recuerda el periodista.

La historia de Ramoncito trascendió lo personal y se convirtió en un fenómeno. En redes sociales, el pequeño can acumula 50 millones de visualizaciones por mes entre historias, videos de TikTok y reels. “Nos llegan 500 mensajes por día de gente que reza por su recuperación y nos manda buena energía. Es increíble cómo lo quieren”, dice Lirio, quien ha sido testigo de cómo la fama de su perro ha eclipsado la suya. “Yo dejé de ser Hernán Lirio. Ahora soy el papá de Ramoncito”.

Pero la historia no termina ahí. Ramoncito lo acompaña a Hernán en todas sus actividades, incluso en el trabajo. Este domingo 16 de marzo a las 10, Lirio estrenó la tercera temporada de Tenés que ir en El Nueve, un programa de turismo innovador que ya ha recorrido más de 30 países. Su particularidad: es el primer show pet-friendly del mundo, con Ramoncito como su gran estrella. Juntos, visitan destinos y recomiendan lugares aptos para viajar con mascotas.

En los Martín Fierro Latino, Lirio venció en una reñida categoría al youtuber Luisito Comunica, quien cuenta con más de 30 millones de seguidores.

Hoy, mientras prepara una nueva temporada y disfruta del éxito, Hernán Lirio sabe que su mayor triunfo no es televisivo ni mediático. Es personal. Es la recuperación de Ramoncito, su lucha incansable y el amor incondicional que se profesan. “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más por él. Es mi hijo. Mi vida entera”, sentenció. Entre sus proyectos, también arranca todas las noches con Bernardo Stamateas y Ramoncito la sexta temporada de Feliz Vida, por la TV Pública. “Estamos súper entusiasmados”, relata Hernán con su fiel compañero al lado.