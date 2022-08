Hernández: «Formosa también fue parte del esquema de corrupción del kirchenismo»

Compartir

El ex diputado nacional Martín Hernández y uno de los denunciantes de la causa en la que se investiga el desvío de dinero para la obra pública, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del fuerte alegato del fiscal Diego Luciani. Y aseguró que, en Formosa, también tuvo su repercusión esta cuestión ya que en la obra que había quedado inconclusa de la RN 86 porque trabajó una empresa de la provincia de Chaco que había sido comprada por Lázaro Báez.

Hernández comenzó diciendo «cuando escuchamos el alegato del fiscal Diego Luciani, es el reflejo de lo que ha pasado en gran parte del país con lo que bien describió él del reflejo de construcción, también con otras obras que se han licitado y no realizado en Formosa».

«Ha seguido todos los encuadres y modus operandi que vinculó a esta red de corrupción con todas las provincias y Vialidad Nacional con todas las oficinas de este organismo que están en las provincias. Siempre hicieron lo mismo, llevaron adelante licitaciones absolutamente digitadas», manifestó.

Asimismo, explicó que «en particular con lo que sucedió con la ruta 86 participaron 3 empresas que eran de Lázaro Báez, hubo sobreprecio, falta de control, pago anticipado, no se realizó la totalidad de la ruta, se pagaron más 400 millones de pesos».

«Formosa también fue parte del esquema de corrupción del kirchenismo, en el que, por supuesto no solo queríamos hacer una denuncia vinculando a Julio De Vido, Lázaro Báez y toda la cúpula de Vialidad Nacional, si no que también las complicidades provinciales porque esto no se pudo haber llevado adelante si no estaban los cómplices locales», indicó el ex Legislador.

También indicó que el abandono de las obras en Formosa se produjo mucho antes porque muchas de estas lo que tenían de motivacional era que iban a cobrar el anticipo financiero y después si la obra se hacía, bien.

«Nosotros hemos presentado todas las pruebas de que ha habido un sobreprecio y esta obra es una foto de una increíble maquinaria de corrupción», cerró.

