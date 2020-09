Hernández: “Hay que identificar y suspender el pago de IFE a paraguayos que cobran en los dos países”

Compartir

Desde el Comité de la Unión Cívica Radical, realizaron una presentación ante la Justicia Federal para pedir que se suspenda el pago del beneficio del IFE a las personas que ya figuren cobrando un subsidio en Paraguay y para ello solicitaron que se ordene un cruzamiento de padrones entre ambos países.

Martín Hernández, presidente del Comité Provincial de la UCR, pidió al Fiscal Federal, Luis Benítez que “con la mayor urgencia” se avance en el cruzamiento de padrones de subsidios de la ANSES y del Paraguay, para identificar a “los que cobran en los dos países” y que se suspenda el pago del IFE a los paraguayos que vienen a Formosa a cobrar.

“Con la aparición de casos que provocaron el bloqueo y el retroceso de fase en Clorinda, la aparición de una ciudadana paraguaya que dio COVID positivo, y nuevos casos en la localidad de Alberdi, no se puede perder más tiempo”, expuso ante su presentación.

Para Hernández es “la única manera de frenar el cruce clandestino, es identificar y suspender el pago de IFE a los paraguayos que cobran en los dos países; mientras no se haga eso, van a seguir pasando, porque tienen un motivo económico para aventurarse y porque los controles son deficientes y limitados. Acá no hay estigmatización de nadie, los que cobran en ambos países están cometiendo una estafa y además hoy ponen en peligro la salud de la población”.

“Hace años venimos reclamando identificar y suspender el fraude de extranjeros que cobran en nuestro país sin derecho, y volvimos a pedir con motivo de la pandemia, porque además se suma el peligro de propagación del virus, y perjudica la situación sanitaria de nuestra provincia, y a miles de trabajadores, emprendedores y pymes de diversos sectores que están gestionando la apertura de la actividad”.

“En el mes de mayo, pusimos en evidencia esta práctica de cruce ilegal en plena pandemia e incluso tuvo repercusión en medios nacionales y como consecuencia, el 20 de mayo el Fiscal Federal N° 2 de Formosa, Luis Benítez, inició de oficio una investigación de las personas que cruzan la frontera violando las normas de la emergencia sanitaria para cobrar el IFE en los cajeros de Formosa y Clorinda”, contó.

“Advertimos una vez más que “las personas de nacionalidad extranjera que cobran en Argentina y en Paraguay” han cometido los delitos de falsedad ideológica de documento público (art. 293 del Código Penal) y fraude a la Administración Pública en perjuicio de la ANSES (art. 174 inc. 5° Código Penal), ya que resulta incompatible la simultánea percepción de tales beneficios sociales en ambos países”, dijo.

“Por eso me presenté con un escrito ante el Fiscal Federal para que la justicia avance y “que ordene la pronta culminación del cruzamiento de padrones que dispuso esa Fiscalía Federal en el mes de mayo del corriente año”, que se identifiquen a “las personas de nacionalidad extranjera que cobran beneficios sociales simultáneamente en Argentina y en Paraguay”, disponiendo “la suspensión del pago de los haberes que les abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en particular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE.)”, cerró.