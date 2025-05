Herradura: el Gobernador inauguró dos escuelas más y llegó a las 1515 de su gestión

Este miércoles 21 de mayo, por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dejó habilitadas las obras de refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°460 (EPEP) “Misión del Timbó” y de la construcción del Jardín de Infantes Nucleado N° 41 (JIN) – Satélite EPEP N° 460 en la localidad de Herradura, llegando así a la obra educativa N°1515 de su gestión.

Del acto también participaron el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz; el intendente local, Enrique Heizenreder; ministros del Ejecutivo Provincial, diputados nacionales y provinciales, jefes de las fuerzas de seguridad, directivos de la Institución, concejales locales y público en general.

Al inicio la banda de la Policía de Formosa fue la encargada de ejecutar el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa. Luego, el jefe comunal le entregó a Insfrán la declaración de Huésped de Honor de la localidad.

También, luego de la alocución de directivos y funcionarios, el mandatario entregó certificados a estudiantes de tercer año de la EPEP N°460 que participaron de las Pruebas Aprender Alfabetización 2024, donde la provincia obtuvo el primer lugar.

Asimismo, hizo entrega de indumentaria deportiva para la niñez formoseña con el fin de continuar aportando a la salud física, corporal y espiritual; y emprendedores del Mercado Comunitario de Herradura entregaron al Gobernador, de forma simbólica, un presente.

Al finalizar el acto, Insfrán recorrió las instalaciones de los flamantes edificios y dialogó con los protagonistas de esta jornada: los niños y niñas que asisten a ambas instituciones educativas.

El mejor sistema educativo

Viviana Rojas, directora de la EPEP N°460, fue la primera oradora del día e hizo una reconstrucción de la historia de la Institución que empezó a funcionar como tal un 9 de julio de 1987 en coincidencia con el aniversario 171 de la Declaración de la Independencia Argentina recordando que su primera regente fue la ex subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder.

En ese marco, agradeció tanto al Intendente como al Gobernador por “hacer posible la concreción de este anhelado sueño de nuestro edificio escolar que cariñosamente llaman la escuela de la laguna”.

“Este acto no sólo representa una obra de infraestructura sino el fiel reflejo del compromiso con su comunidad, el acceso y calidad educativa para todos los formoseños. Sabemos que detrás de cada ladrillo hay una visión calara y sostenida del Modelo Formoseño que ubica a la educación en el centro del desarrollo humano y social”, sostuvo.

De igual forma, la docente hizo extensivo el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación quienes, consideró, “con compromiso, gestión y acompañamiento permanente hicieron posible que hoy celebremos este logro tan significativo en nuestra comunidad educativa”.

“El Modelo Formoseño no es una simple declaración de principios sino una política educativa con raíces profundas en nuestra identidad provincial, en nuestra historia y futuro. Nos convoca a formar ciudadanos críticos comprometidos y solidarios con una mirada inclusiva y transformadora. Hoy celebramos un logro colectivo conquista del pueblo formoseño que valora y defiende la escuela pública como espacio de igualdad y esperanza”, aseguró.

Y añadió: “El Estado provincial es el garante de derechos fundamentales como la educación pública y gratuita, en espacios dignos, con los recursos necesarios para construir espacios favorecedores de los aprendizajes”.

Rojas también se tomó un momento para reflexionar las medidas del Gobierno nacional que “nos negó abduciendo que es parte del gasto público” y las comparó con la mirada del Gobierno provincial que entiende que la educación “lejos de ser un gasto, es una inversión”.

“Mientras el Gobierno nacional corta todo a su paso, el Gobernador no se cansa de sembrar con la visión que lo caracteriza, sabe que gran parte del semillero de nuestro país son nuestros niños formoseños y nos sentimos orgullosos porque como escuela aportamos nuestro granito de arena para formar del podio de nuestras Pruebas Aprender”, indicó.

En este punto, la Directora expresó con “mucho orgullo e inmensa alegría” que su escuela participó de esta instancia de evaluación con ocho estudiantes de tercer año y, aseveró, “seguirán siendo protagonistas de este logro que nos enorgullece a todos los formoseños”.

“Los primeros a nivel nacional para demostrar al país que Formosa cuenta con el mejor sistema educativo que se construye con el compromiso docente y las políticas públicas, no fue en vano Gobernador, siga sembrando apostando y acompañando a la educación pública que nuestros niños son el futuro”, cerró.

El primer eslabón

Por su parte, la directora del JIN N°41, Patricia Ester Báez, relató que la historia de este establecimiento inició en el año 1991 cuando se creó una sección de jardín de infantes en un salón cedido por la escuela primaria en el paraje La Playa.

“En el año 2008, en un contexto social diferente, gracias a la toma de decisiones gubernamentales importantes en materia educativa se crea el JIN N°41 San José y sus satélites con directivos propios y específicos del nivel inicial”, trajo a la memoria.

Por ello, señaló, “hoy esta comunidad está de fiesta, celebramos la constitución de nuestro nuevo edifico propio, con dos amplias salas donde nuestros niños jugarán aprenderán y recibirán un servicio nutricional que seguramente cubrirá todo el crecimiento y su salud plena”.

“Estoy segura que nuestros pequeños y las seños van a disfrutar día a día de este nuevo ambiente cálido que favorecerá el desarrollo de las acciones de enseñanza y aprendizaje. Este es el marco donde el derecho de la educación con la igualdad de oportunidades se concreta en este acto inaugural”, manifestó.

Y ahondó: “Establecemos el primer eslabón de la enseñanza sistematizada, una educación influenciada por la tecnología e informativa, focalizada en el desarrollo de capacidades cognitivas y espirituales de manera que el alumno pueda desarrollarse integralmente como persona para saber ser y hacer, con herramientas que le servirán para toda la vida”.

Por último, Báez destacó que su especificidad en lo educativo se aborda siempre “a través del juego, con un sentido didáctico, pedagógico y fortaleciendo la alfabetización inicial” y, de esta forma, “contribuimos a garantizar su trayectoria escolar, cumpliendo los objetivos de nuestro nivel”.

“Quiero expresar en nombre de todo nuestro jardín: padres, docentes y alumnos, con inmensa gratitud, por esta nueva estructura edilicia y nuestro compromiso por cuidarla. Una localidad con obras, es una comunidad satisfecha”, concluyó.