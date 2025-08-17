Herradura: la Policía realizó recorridas en la ribera del río Paraguay

Efectivos de la policía provincial realizaron un amplio patrullaje preventivo a pie en la zona ribereña y descubrieron que una embarcación sospechosa intentó ingresar desde la República del Paraguay.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes último por la tarde, en el marco de los operativos diagramados para prevenir hechos de abigeato y el ingreso clandestino de personas.

La patrulla estuvo conformada por los policías de la Sección UEAR Banco Payaguá, quienes permanecieron apostados en un paso estratégico, en el cual según relevamientos previos es reconocido como sitio de posibles hechos de abigeos.

Cerca de las 22:15 horas, observaron una embarcación aproximarse a la costa argentina por lo que efectuaron dos disparos disuasivos y los sospechosos no pudieron concretar el desembarco.

También, divisaron destellos de linternas en al menos tres puntos de la ribera extranjera, lo que demostró la presencia de personas que intentaban acercarse al territorio argentino.

Como recurso del despliegue, utilizaron un dron para documentar el área y verificar distintos sectores de interés, para detectar posibles traslados de animales o entrada ilegal.

Estos patrullajes forman parte de las acciones permanentes que llevan adelante los policías de la Especialidad para de desalentar hechos de abigeato, reforzar la seguridad en la zona rural y brindar tranquilidad a productores y comunidades ribereñas.