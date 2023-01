La villa turística de Herradura, ubicada a 40 kilómetros de Formosa Capital, se prepara para lo que será la XX edición de la Fiesta Nacional de la Corvina del Río los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, con un torneo de pesca a remo y embarcada, festival de música y variedad de actividades para la familia.

Se trata de una Fiesta organizada por el gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo y la municipalidad de Herradura, con apoyo del CFI (Consejo Federal de Inversiones).

De acuerdo a datos recabados las doscientas camas disponibles en las cabañas y casa quintas ya están reservadas para el evento, por lo que la alternativa ahora es alquilar la casa de los lugareños que están siendo ofrecidas a particulares.

El presidente de la Asociación de Cabañeros de Herradura Jorge Melchor confirmó este dato al señalar que la totalidad de las cabañas ya fueron reservadas. Ello habla de la importancia del evento deportivo y cultural. Además, consideró que “Formosa es hermosa, la gente tiene que convencerse de eso y explotarlo”.

Como propietario de las cabañas Los Zorzales, complejo hotelero ubicado en la villa, puso en valor el trabajo que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán en la gestión de más y mejores obras para la provincia, entre las que mencionó la ampliación del Aeropuerto El Pucú, “la construcción de la Facultad de Medicina en Laguna Blanca, un hotel en el interior provincial que se está recuperando para favorecer el turismo, las avenidas, los caminos que nos están llevando a una Formosa distinta”.

“Los argentinos tenemos que convencernos que el turismo es la mejor inversión que se puede hacer, acá lo estamos viendo, el turismo mueve toda la actividad económica” precisó el empresario, para finalizar destacando el trabajo que realiza en el área la titular del ministerio de Turismo, Silvia Segovia.

Una recorrida por Herradura permitió dialogar con los propietarios de un emprendimiento familiar, casa quinta Santa Librada, también ya alquilada para los tres días de la fiesta, y conocer sus expectativas.

Se trata de Nelly Díaz y su esposo Mariano, quienes destacaron que habilitaron la casa hace cinco años para alquilarla a turistas y ofrecerles lo mejor en su visita a Herradura.

El lugar cuenta con tres habitaciones con aire acondicionado y baño privado, la posibilidad de albergar a 15 personas, parrillas y una pileta de natación.

“Es un emprendimiento familiar, tratamos de darle al turista, al visitante, lo mejor que brinda el predio, tenemos mucha sombra, importante para el clima de este lugar” destacaron.

Otro de los lugares reconocidos de Herradura es el complejo de cabañas Chuqui Cue, su propietaria Mirian Michel comentó que se trata de un emprendimiento familiar nacido hace más de veinte años.

“Tenemos un lugar para recibir bien al turista, en una provincia que sigue creciendo. Como servicios podemos ofrecer bajada de lancha, guardería, salón de eventos, comedor” comentó.

Además de las clásicas cabañas para hospedaje, el camping ofrece a los visitantes casillas rodantes y una piscina ecológica (tanque australiano), donde no se utilizan productos químicos. En el lugar se pueden hacer paseos en lancha y kayak.

“La Fiesta Nacional de la Corvina es el alma de nuestro pueblo, nació hace más de veinte años, me acuerdo que se hacía bajo los árboles, hoy está dentro del calendario nacional, es lo que nos hace revalorizar todo lo que tenemos, nuestro paisaje, nuestra belleza. Formosa tiene muchas cosas que mostrar, solamente hay que amarla como formoseños para saber hablar de lo que tenemos” opinó Michel.

En el mismo sentido se pronunció Darío Sanabria, propietario de Cabañas Gran Capitán quien destacó que la mayoría de los complejos de la localidad cuenta con cinco y seis cabañas, y además existen casas quintas que brindan alojamiento al turista.

“Por mi experiencia, la gente del pueblo alquilaba algunas casas y a todos los que me llaman, les digo que vayan a Herradura y recorran las casas en el pueblo, como fue en años anteriores y averigüen, porque conversando con los dueños, pueden conseguir todavía donde quedarse a dormir” señaló.

El torneo de pesca

Sin dudas el atractivo principal de la Fiesta, es la pesca de la corvina de río, pez muy buscado por los pescadores de Formosa y la región, que ya está presente en los pozos, según señaló el intendente Ernesto Heizenreder.

El responsable de Turismo de la Municipalidad de Herradura, Reinaldo Saporiti dio detalles del torneo de pesca al señalar que se compone de dos partes, el día sábado embarcada a remo y el día domingo embarcada a motor.

El funcionario contó que en los últimos años de esta fiesta se sumaron más mujeres como pescadoras y adelantó que seguramente este año habrá muchos equipos conformados por mujeres también.

En cuanto a los preparativos del torneo, señaló que las guarderías se están preparando para la fecha. “Las embarcadas a motor saldrán desde el Puerto ubicado en la playa de Herradura, hacia aguas abajo, hacia la boca de la Laguna, sobre toda la parte del río” precisó.

Asimismo, deseó éxito a todos los participantes, y a los visitantes que disfruten de Herradura en todo su esplendor.

Desde el ministerio de Turismo asimismo adelantaron que esta semana se conocerá la fecha de inscripción para este torneo, con importantes premios para los ganadores.

Para conocer más sobre esta Fiesta, acceder a https://www.facebook.com/Herraduratumunicipio/ o a https://turismo.herradura.gob.ar/?fbclid=IwAR3SEDjwWxOoxUdJqAwX2Y7W_t_UAAc2tvHNfMHFgLhPHiANSxJ1IeZCaCU