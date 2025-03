Herrera denuncia que el agua potable de la Ciudad no es apta para consumo humano

“Luego de que vecinos de distintos barrios nos convocaron por problemas con el agua, tomamos las muestras e hicimos los análisis correspondientes que dieron un resultado muy preocupante: el agua está contaminada”, denunció en sus redes sociales el concejal capitalino Diego Herrera.

Indicó que “esto se debe a la presencia de agentes químicos que, en un elevado porcentaje de concentración, hacen que su consumo no sea apto para el consumo de las personas. Por eso, vamos a realizar el reclamo ante Aguas de Formosa y el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos”.

En este marco adelantó que próximamente va a hacer público los resultados de los análisis de laboratorio que demuestran esta afirmación. “La situación es grave ya que se trata de un componente químico que, en muy altos porcentajes, resulta dañino para la salud humana según el Código Alimentario Argentino”, señaló el edil.

Herrera viene llevando adelante recorridas por los distintos barrios de la ciudad para mantener contacto con los vecinos, escuchar y relevar sus demandas para luego concretar las gestiones y presentar los reclamos ante los organismos correspondientes.

“Seguimos trabajando en mostrar la otra Formosa, de la que no hablan ni el Municipio ni el Gobierno de la Provincia”, dijo y agregó que también hace poco dieron a conocer otras preocupaciones de los vecinos tales como “un basural ilegal que lo genera la misma municipalidad en un terreno no habilitado; un puente que no conduce a ningún sitio; al igual la situación económica de las familias ante el inicio de clases”.