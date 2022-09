Herrera exige al IPV que entregue las viviendas terminadas del barrio 8 de Marzo

Compartir

El concejal capitalino Diego Herrera visitó el barrio 8 de Marzo, ubicado en la zona norte de la Ciudad, donde recorrió las decenas de viviendas que pese a estar culminadas desde hace tiempo no son entregadas. «Los formoseños tienen una gran demanda habitacional, pero desde el Gobierno hacen la vista gorda a este problema. Vamos a pedir al IPV que proceda a la entrega de las mismas», aseveró el edil.

Para Herrera es «absurdo» que el Instituto Provincial de la Vivienda no entregue las viviendas ubicadas en dicho conglomerado, las cuales fueron terminadas desde hace por lo menos 10 años, teniendo que ser permanentemente arregladas debido al deterioro que sufren por el abandono.

«Los vecinos de la zona nos comentaron que hace más de 10 años se terminaron de construir estas viviendas, luego fueron abandonadas y ahora nuevamente se procedió al arreglo de las mismas quedando en óptimas condiciones para ser entregadas, pero no sabemos por qué el Gobierno no lo hace», sostuvo.

En este marco adelantó que desde su espacio pedirán al IPV que de manera urgente proceda a la entrega de esos inmuebles para dar una respuesta habitacional inmediata, ya que hay muchos formoseños que carecen de un hogar digo.

«Es fundamental que estas viviendas sean adjudicadas a las familias que tanto las necesitan, y que esperan por el sueño de la casa propia desde hace muchísimos años», culminó el concejal.

