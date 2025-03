Herrera: «La contaminación del agua en Formosa es un grave riesgo para la salud»

En un comunicado contundente, el concejal capitalino UCR Diego Herrera alertó sobre los resultados de recientes estudios realizados en la ciudad de Formosa, los cuales revelan que el agua que consumen los habitantes de la Capital no es apta para el consumo humano; indicó que los análisis, llevados a cabo en laboratorios de Resistencia “arrojan preocupantes niveles de contaminación tanto química como bacteriológica, que representan un riesgo significativo para la salud de las familias formoseñas”.

Según explicó Herrera, la preocupación surgió a partir de las denuncias de los vecinos, quienes reportaban que el agua era turbia y tenía un olor desagradable. Ante esta situación, el concejal detalló que tomaron muestras de agua de la red en diferentes barrios de la capital y las enviaron a realizar estudios químicos y bacteriológicos.

«Los resultados son alarmantes», indicó el edil y agregó que «los estudios han demostrado que el agua contiene un químico, el amonio, en concentraciones mucho mayores a las permitidas por el Código Alimentario Argentino (CAA). Mientras que el límite establecido por la normativa es de 0,20 mg/l, en las muestras obtenidas en Formosa se encontró hasta 13,90 mg/l, es decir, hasta 70 veces más de lo permitido».

El concejal destacó que una presencia tan alta de amonio puede generar diversos problemas de salud, tales como diarrea, vómitos, deshidratación, infecciones intestinales y, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores e inmunodeprimidos, puede ocasionar consecuencias graves. Además, advirtió que los efectos a largo plazo incluyen desequilibrios en la microbiota intestinal, daño renal en personas con insuficiencia renal crónica y un mayor riesgo de infecciones bacterianas como Salmonella, E. coli y cólera.

Asimismo, Herrera señaló que los análisis bacteriológicos también arrojan resultados preocupantes. «Se encontraron bacterias Aerobias Mesófilas en una concentración de 10.000 Ufc/ml, lo cual es extremadamente superior al límite permitido por el CAA, que es de solo 500 Ufc/ml. Además, se detectaron grupos Coliformes y Pseudomonas Aeruginosa, lo que refuerza la idea de que el agua no es segura para el consumo humano».

El concejal enfatizó que la presencia de bacterias en el agua es un claro indicador de que esta no es apta para el consumo, y expresó su preocupación por los riesgos que esto implica para la salud de la población. «Este estudio demuestra que el agua es insegura y pone en grave peligro la salud de las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables», dijo.

Ante esta situación, no dudó en presentar un reclamo formal a la empresa Aguas de Formosa y al Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP). «Ya hemos presentado las pruebas correspondientes, que son irrefutables», afirmó. «Si no se toman medidas urgentes para solucionar este problema, no descartamos acudir a la justicia. Lo más importante es cuidar la salud de las familias formoseñas».

En otro tramo de su intervención, Herrera respondió a las declaraciones del gobernador de Formosa Gildo Insfrán, quien en su discurso había mencionado que aquellos que cuestionaban la calidad del agua no eran formoseños. «La realidad, señor gobernador, es que quien no está cumpliendo con el compromiso de cuidar a los formoseños es usted. Esto no es una broma, es un asunto serio. Se está afectando la salud de miles de formoseños, y usted tiene la responsabilidad de tomar medidas inmediatas para resolver esta situación. Si no lo hace, será el principal responsable del deterioro de la salud de nuestra gente», concluyó el concejal.